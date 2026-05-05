Nikada ne idite na razgovor za posao bez nekoliko pripremljenih odgovora u džepu, kaže Erin Mekgof, ekspert za karijeru. Izvlačenje tih odgovora u pravom trenutku može da vas spasi od mučenja da smislite odgovor na teško pitanje.

Prema rečima Mekgof, autorke knjige "Tajni jezik posla: Hiperkorisni scenariji za svaku situaciju", vežbanje onoga što želite da kažete, unapred može da vam pomogne da se osećate smireno i pribrano u situacijama visokog pritiska.

Prema njenom iskustvu, jedno pitanje na razgovoru za posao, koje često zbunjuje kandidate je: "Zašto ste napustili svoju prethodnu poziciju?".

"To je zaista uobičajeno pitanje sa kojim se ljudi muče jer ljudi ne znaju kako da ga formulišu na način koji deluje istinito, ali koji možda ne otkriva baš celu priču", kaže Mekgof.

Evo kako ona smatra da bi kandidati trebalo da odgovore na ovo trik pitanje i koje odgovore treba da izbegavaju.

Kako da ne odgovorite na pitanje: "Zašto ste napustili prethodni posao?"

U suštini, poslodavce zapravo nije briga zašto ste napustili prošli posao, piše Mekgof u svojoj knjizi. Oni traže "crvene zastavice" i pokušavaju da razumeju zašto biste mogli da napustite ovaj posao.

Najvažnija stvar koju treba da imate na umu jeste da intervju "nije seansa za izbacivanje frustracija", kaže ona. Nije trenutak da se otvarate o svom "užasnom šefu i kolegama" u prethodnoj kompaniji.

Razgovor za posao

Kada se kandidat žali na svoj prošli posao, iz perspektive poslodavca, "sve što oni čuju je: 'Ova osoba nosi mnogo tereta iz prošlosti' ili 'Donosi mnogo drame'", kaže Mekgof.

Kao pravilo, Mekgof savetuje kandidate da izbegavaju blaćenje svoje bivše kompanije ili kolega. Osim toga, u zavisnosti od veličine vaše industrije, poslodavac bi zapravo mogao da poznaje vaše bivše saradnike.

Kako da odgovorite na pitanje: "Zašto ste napustili prethodni posao?"

Kandidati treba da budu pažljivi sa svojim odgovorom na ovo pitanje, piše Mekgof.

"I dalje govorite istinu, samo na način koji je prilagođen željenom ishodu intervjua, a to je da poslodavac bude impresioniran vama", kaže ona.

Ona preporučuje tri koraka za vaš pravi odgovor:

1. Navedite nešto što vam se dopalo na prethodnom poslu

Na primer, mogli biste da kažete: "Zaista sam uživao u proizvodima na kojima sam radio" ili "Bio sam ponosan na posao koji sam uspeo da postignem".

2. Kratko se osvrnite na to zašto ste otišli

Mekgof savetuje kandidate da koriste neutralan jezik. Ponovo, ogoljena istina često nije ono što oni žele da čuju, kaže ona. Na primer, umesto da kažete da ste otišli zbog toksičnog šefa, mogli biste da kažete nešto poput: "Kompanija je napravila promenu u menadžmentu i, nažalost, to je zaista promenilo dinamiku moje uloge".

Ako želite da izbegnete specifične detalje, u redu je da odgovor ostane neodređen. Bez obzira na pravi razlog, pravi odgovor uvek glasi ovako: "Osetio sam da je pravi trenutak da krenem dalje". Druga opcija može biti: "Tražio sam više prilika u svojoj karijeri".

3. Preusmerite priču na to zašto vas zanima ovaj posao

Na primer: "Video sam da se pojavila ova pozicija i mislim da mogu da donesem veliku vrednost ovoj kompaniji. Zato sam danas ovde sa vama", kaže Mekgof.

Sve u svemu, važno je da se fokusirate na svoje veštine i interesovanje za poziciju zbog koje ste na razgovoru, a ne na onu koju ste napustili i da stvari držite ekstremno pozitivnim.

