Od 22. aprila nema vesti o Elizabeti Fereto, pedesetogodišnjoj italijanskoj manekenki i preduzetnici u sektoru nekretnina. Među ženama koje su imale hrabrosti da javno osude zlostavljanje pedofila i finansijera Džefrija Epstina, njoj se gubi svaki trag.

Porodica koja živi u Venetu danima ne može da stupi u kontakt sa njom. Tišina je uznemirila porodicu koja je nestanak prijavila tužilaštvu u Rovigu. Slučaj je sada u rukama Ministarstva spoljnih poslova, koje je navodno već kontaktiralo američke vlasti.

Poslednji dan kada su roditelji i prijatelji Elizabete Fereto mogli da stupe u kontakt sa njom bio je 22. april. Od tada, kako izveštava Il Mattino di Padova, vlada potpuna tišina. Do nekoliko dana pre njenog nestanka, poruke i telefonski pozivi njenoj majci iz Montanjane (Padova) nastavljali su se uobičajenim tempom. Početkom aprila Feretova se vratila sa Menhetna u Veneto kako bi posetila roditelje i brata. Međutim, po povratku u SAD mobilni telefon joj je isključen. Pozivi su uzaludni, a čak su i njeni kanali na društvenim mrežama deaktivirani ili izbrisani.

Prva progovorila o Epstajnovim zločinima

Elizabeta Fereto bila je među prvim ženama koje su izašle iz anonimnosti i otvoreno osudile zločine Džefrija Epstina, koji je izvršio samoubistvo u njujorškom zatvoru u avgustu 2019. godine. Venecijanka, koja je tada koristila prezime Tai, izjavila je za New York Post tih meseci da je pobegla iz luksuzne njujorške vile finansijera nakon što je odbila njegove seksualne ponude. Prema rečima Italijanke, preselila se iz Italije u Sjedinjene Države 2001. godine, prateći svoj san o uspehu u svetu mode.

Godine 2004. njen agent joj je predložio da upozna muškarca „koji će joj promeniti život“, dajući joj priliku da počne da radi kao model za poznati brend Victoria's Secret. Taj muškarac nije bio niko drugi nego sam Epstin, pouzdani prijatelj i finansijski savetnik Leslija Veksnera, vlasnika Victoria's Secreta, pored mnogih drugih uspešnih brendova. Elizabeta je „otišla kod njega kući na ono što je mislila da je audicija“.

„Pozvonila sam na vrata ove neverovatne vile, a batler mi je otvorio vrata“, ispričala je Tai svojevremeno za NY Post.

„Bilo je zapanjujuće. Čim sam ušla, videla sam oko pet manekenki kako šetaju okolo. Bila sam toliko uzbuđena.“ U njujorškoj vili dočekala ju je Gislejn Maksvel, britanska saučesnica finansijera koja je u zatvoru od 2021. godine, a zatim je odvedena u Epstajnovu kancelariju.

Epsajn je inače zaista bio vrlo blizak prijatelj sa milijarderom iz Ohaja, Leslijem Veksnerom, vlasnikom Limited Brandsa — sada L Brands — matične kompanije Victoria's Secreta. Štaviše, Veksner je bio toliko blizak Epstinu da su obojica delili vlasništvo nad prostranom vilom u Istočnoj 71. ulici gde je Tai otišla na sastanak. Vlasništvo je 2011. godine preneto na Epstinovu kompaniju Virgin Islands LLC.

Gislejn Maksvel je upoznala sa Epstajnom

Žena sa kratkom kosom bila je to Gislejn Maksvel upoznala je Italijanku sa Epstajnom, koji je bio ležerno obučen u košulju i farmerke, rekla je. Ostali su nasamo. I dok ju je Epstajn ispitivao o njenoj prošlosti, primetila je sto za masažu blizu njegovog stola. Rekla je da tome nije pridavala važnost i posegnula je za svojim portfoliom kako bi Epstajnu pokazala svoj prethodni rad kao model u Italiji. Tai je radila nekoliko poslova kao model u rodnoj zemlji, „ali ništa veliko, ništa onako kako sam zamišljala da mogu da radim u Americi“, rekla je za The Post.

No, dok je Tai pričala o svom iskustvu na lošem engleskom, Epstajn se skinuo go i legao na sto za masažu. Potom je ustao, počeo da joj se približava i pružio joj vibrator. Ona mu ga je, kako je rekla, „bacila u glavu“ pre nego što je pobegla.

„Ne možeš samo tako da odeš“, vikala je za njom Gislejn Maksvel, koja sada služi zatvorsku kaznu zbog učešća u Epstinajnovim gnusnim delima. Nikada se nije vratila.

Epstin, osuđeni seksualni prestupnik, umro je u zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. čekajući suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja.

(Kurir.rs/Express)