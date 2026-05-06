Nostalgični prizori iz prošlosti često nas podsete na vreme kada su kućni uređaji bili dizajnirani da traju decenijama, a ne samo do isteka garancije.

Društvene mreže služe kao digitalne “vremenske mašine”, a jedna objava nedavno je pokrenula lavinu sećanja na odrastanje u bivšoj Jugoslaviji, podsećajući nas na specifičan “miris i zvuk” domova iz osamdesetih godina prošlog veka.

Facebook stranica sarajevskog Muzeja 80-ih objavila je fotografiju neobičnog aparata uz zagonetno pitanje: “Šta mislite da proverimo da li još radi“.

Objava je privukla pažnju korisnika koji su pokušavali da odgonetnu čemu je tačno služila ova “metalna kutija” neobičnog dizajna, a koja je nekada krasila mnoge police.

Iako su mlađe generacije ostale zbunjene pred retro predmetom, iskusniji pratioci odmah su prepoznali o čemu je reč.

Ubrzo je stigla potvrda da je uređaj, uprkos svojim godinama, i dalje u savršenom stanju. Kako je objasnila jedna osoba, reč je o osveživaču vazduha koji je proizveden 1977. godine u Subotici, a koji je preživeo selidbe, ratove i smene tehnologija.

Ovaj uređaj nije bio samo funkcionalan, već i simbol jednog vremena u kojem je život, prema rečima mnogih, bio znatno jednostavniji i ispunjen posebnom toplinom.

Dok danas osveživače vazduha kupujemo kao potrošnu plastiku, subotički “veteran” svedoči o preciznoj jugoslovenskoj industriji koja je stvarala predmete “za ceo život“.

Upravo takve sitnice, poput zvuka starog aparata ili dizajna predmeta iz prošlog veka, vraćaju nas u detinjstvo i podsećaju na estetiku koja je obeležila generacije.

Činjenica da aparat i danas radi samo potvrđuje zašto se mnogi s nostalgijom okreću proizvodima iz osamdesetih, tražeći u njima onaj kvalitet i duh vremena koji su u modernom, užurbanom svetu gotovo iščezli.

(Kurir.rs/ Dnevno.hr)

