Dugogodišnja tradicija nalagala je da se detetu, maltene u prvim trenucima nakon rođenja, oko zgloba veže crveni konac. Glavni inicijatori ovog čina najčešće su bili roditelji ili bake i deke, čvrsto uvereni da će taj simbolični predmet biti brana protiv uroka i loše sreće. Iako se danas ovaj ritual ređe praktikuje, prizor bebe sa crvenim končićem i dalje nije neobičan u našem društvu.

O ovoj temi, sa stanovišta pravoslavne dogme, govorio je master teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević. Putem svog Instagram profila pod nazivom "Verska nastava", on je detaljno obrazložio zašto ovakva praksa nije u skladu sa hrišćanskim učenjem.

Sujeverje nasuprot veri

Đurđević jasno pravi razliku između narodnog običaja i crkvenog učenja, naglašavajući da crveni konac nema nikakvu duhovnu vrednost niti moć zaštite.

"Da li beba treba da nosi crveni konac oko ruke? Narodno verovanje kaže da crveni konac štiti dete od uroka, odbija zle poglede i lošu energiju i jednostavno čuva zdravlje bebe. Međutim, on nema nikakve veze sa Bogom i Crkvom. Realno, da ima veze sa Crkvom, pa prodavao bi se u crkvi. Crveni končić se smatra sujeverjem, on nas ne štiti i ne dobijamo nikakvu duhovnu zaštitu kada ga nosimo, odnosno kada ga beba nosi", istakao je teolog.

Bog kao jedini zaštitnik

Veroučitelj postavlja logička pitanja o poreklu ovog običaja, kritikujući oslanjanje na predmete umesto na duhovnu snagu i molitvu. Prema njegovim rečima, korišćenje bilo kakvih amajlija direktno se kosi sa principima hrišćanstva.

"Kakve on ima veze sa životom? I zašto je uopšte crvene boje, zašto nije žuti ili zeleni konac? Zaštita ne dolazi od konca nego dolazi od Boga. Treba da imamo poverenje u Boga, a ne u amajlije u vidu crvenog konca. Amajlija je u suprotnosti sa hrišćanstvom. Molite se za svoje dete i ne slušajte babe, strine, tetke, mame, već pravac po makaze i isecite taj končić sa bebine ruke".

Da li beba treba da nosi crveni konac oko ruke?

Dobra namera nije opravdanje za neznanje

Iako teolog priznaje da bližnji koji savetuju nošenje konca to čine iz ljubavi i bez zadnjih misli, on naglašava da se rešenje za nedoumice uvek krije u razgovoru sa sveštenim licem, a ne u narodnim nagađanjima. Ukoliko roditelji nisu sigurni kako da postupaju u skladu sa verom, savet stručnjaka je da se uvek obrate svom parohijskom svešteniku koji će im otkloniti sve dileme.

