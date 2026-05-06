Pre 46 godina, prema zvaničnoj verziji 4. maja 1980, preminuo je Josip Broz Tito, predsednik socijalističke Jugoslavije. Međutim, prema rečima njegovog lekara, Tito je zapravo umro dan ranije, dok su aparati koji su ga održavali u životu isključeni tek narednog dana, kada je smrt i zvanično objavljena.

Predrag Lalević, hirurg i anesteziolog koji je tokom 16 godina pratio Tita i bio sa njim na 106 putovanja u inostranstvu, ranije je za Telegraf opisao poslednje mesece njegovog života u bolnici u Ljubljani.

Predrag Lalević

Bio je deo tima lekara koji se četiri meseca borio da održi maršala u životu. Upravo on je ostao upamćen po odluci da isključi aparate koji su Tita održavali u životu.

"U prepodnevnim satima započeta je hemodijaliza. Međutim, posle izvesnog vremena došlo je do naglog pada krvnog pritiska koji se nije mogao stabilizovati, pa je postupak morao biti prekinut. Svi članovi konzilijuma, dežurni lekari, kao i medicinske sestre koje su brinule o predsedniku, okupili su se oko kreveta. Tito je polako gasnuo", ispričao je Lalević.

Kako je naveo, iako je respirator radio bez problema, promene na EKG-u jasno su ukazivale da se bliži kraj.

Josip Broz Tito

Lalević je opisao i trenutak kada je smrt zvanično konstatovana:

"U 15.05 EKG je pokazao ravnu liniju, što je značilo da je srce prestalo da kuca. U potpunoj tišini stajali smo još petnaestak minuta pored kreveta. Zatim sam pogledao profesora Bogdana Brecelja, najstarijeg člana konzilijuma i pokazao na aparate koji su i dalje radili. On je klimnuo glavom, što je bio znak da ih isključim. Isključio sam respirator, EKG monitor, pejsmejker i pumpu za davanje lekova. Nakon toga smo napustili sobu", prisetio se Lalević.

(Kurir.rs/ Nova)

