da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Ako ste ikada putovali avionom i sedeli pored prozora, možda ste primetili sićušnu rupicu na staklu. Mnogi je i ne opaze ili smatraju nebitnom, ali reč je o presudnoj bezbednosnoj karakteristici koja pomaže u osiguravanju bezbednog leta.

Slojevita zaštita

Prozori u putničkim avionima, kako objašnjava pilot i jutjuber poznat kao Peter Hernfelt, sastoje se od tri sloja. Spoljašnji sloj napravljen je tako da može da izdrži velike razlike u pritisku i eventualne udarce. Unutrašnji sloj, onaj najbliži putnicima, uglavnom služi kao zaštita od ogrebotina. Između njih nalazi se srednji sloj, a upravo se u njemu nalazi mala rupica.

Rupica koja "diše"

Ta rupica, poznata kao odzračni otvor ili "brider houl" (breather hole), ključna je za regulaciju pritiska. Između spoljašnjeg i srednjeg sloja nalazi se vazduh, a tokom leta dolazi do velikih promena pritiska i temperature.

"Razlike u pritisku i temperaturi inače bi počele da stvaraju sile između slojeva, gurajući ih prema unutra ili van. Postavljena je kako bi omogućila spor protok vazduha i smanjila razliku u pritisku," objasnio je pilot.

Zbog toga unutrašnjem sloju takav otvor nije potreban jer oko njega vazduh može slobodno da cirkuliše.

Jasan pogled i još jedan skriveni detalj

Regulacija pritiska nije jedina funkcija ovog malog otvora. On takođe pomaže u sprečavanju nakupljanja vlage između slojeva stakla, čime se smanjuje mogućnost zamagljivanja prozora. Zahvaljujući tome, putnici imaju jasniji pogled tokom leta, iako rupica, nažalost, ne može da spreči prljavštinu sa spoljne strane prozora.

Osim tih rupica, iskusniji putnici možda su primetili i crne trouglove iznad nekih prozora. Njihova svrha je da pomognu članovima posade da brzo pronađu sedišta sa najboljim pogledom na krila aviona. Ako se na sledećem letu nađete ispod jednog od tih trouglova, znaćete da imate jedan od najboljih pogleda u avionu.

Pogledajte video: Jelena Stević - prva žena koja pilotira helikopterom VS