Slušaj vest

Sedam dana, 22 sata i 4 minuta proveo je u orbiti Denis Tito, imućni Amerikanac koji je za 20 miliona dolara ostvario svoje snove i udario temelje svemirskog turizma. Tačno 25 godina kasnije njegov eksperiment pretvorio se u trend, a danas već i u industriju koja se ubrzano razvija.

Denis Tito nikada nije delovao kao čovek koji će promeniti istoriju istraživanja svemira, barem ne na način na koji su to činili astronauti u skafanderima s oznakama država na ramenima. Rođen 1940. u Kvinsu, u Njujorku, odrastao je u vremenu kada je svemir bio rezervisan za države, vojske i naučne elite, a ne za pojedince s dovoljno novca i upornosti da san pretvore u kartu za orbitu.

Denis Tito
Denis Tito Foto: FREDERIC BROWN / AFP / Profimedia

Kao mladić bio je tipičan predstavnik generacije fascinirane svemirom: studirao je aeronautiku i astronautiku, a zatim se zaposlio u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon, gde je učestvovao u proračunima za misije na Mars, uključujući projekte Mariner. U to vreme Tito je bio deo strogo kontrolisanog sveta nauke, sveta u kojem se svemir osvajao korak po korak, bez prostora za privatne avanture.

No Tito je rano shvatio nešto što mnogi naučnici nisu – da matematika koja vodi svemirske letelice može jednako precizno voditi i novac. Napustio je NASA-u početkom 1970-ih i osnovao investicionu kompaniju Wilshire Associates, koristeći upravo te matematičke modele za procenu rizika na finansijskim tržištima. Taj potez pretvorio ga je u multimilionera, ali i čoveka koji će sebi jednog dana moći priuštiti nešto što niko pre njega nije mogao: kupiti kartu za svemir.

Ideja o privatnom letu nije bila impulsivna. Još početkom 1990-ih, tokom boravka u Moskvi, počeo je da istražuje mogućnosti da običan – ili barem poslovni – čovek ode u orbitu. Godinama je čekao priliku dok su se političke, tehničke i finansijske okolnosti polako slagale. U međuvremenu su svemirski programi velikih sila prolazili transformaciju, a Rusija je, suočena s ekonomskim izazovima, bila otvorenija za ideju komercijalnih letova.

Denis Tito
Denis Tito Foto: STEPHEN JAFFE / AFP / Profimedia

Kada je 2001. napokon dobio zeleno svetlo, Tito je imao 61 godinu i bio spreman da plati oko 20 miliona dolara za ostvarenje sna. No njegov put nije bio bez kontroverzi – NASA je izrazila zabrinutost zbog bezbednosti i njegove nespremnosti u poređenju s profesionalnim astronautima, pa se obratio Rusima i prošao test fizičkih sposobnosti i osnovnu obuku.

Klikom na link pročitajte priču astronautkinje koja se zaljubila u kolegu i izgubila sve.

Dana 28. aprila 2001. lansiran je s kosmodroma u Kazahstanu na brodu Sojuz, zajedno s dvojicom ruskih kosmonauta. Taj trenutak mnogi smatraju rođenjem svemirskog turizma – ne kao naučnog projekta, nego kao industrije. Tito je u orbiti boravio na Međunarodnoj svemirskoj stanici, posmatrajući Zemlju s visine koju su dotad videli samo odabrani.

Pogledajte u glaeriji fotografije Denisa Tita nakon leta u svemir:

Denis Tito Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

Tito je kasnije o tom iskustvu govorio kao o nečemu što nadilazi reči, ističući kako je pogled na Zemlju iz svemira promenio njegovu perspektivu čovečanstva. U intervjuima je naglašavao da nije reč samo o ličnom snu nego i o otvaranju vrata drugima: želeo je da dokaže da svemir ne mora biti ekskluzivno područje država. U jednoj od svojih izjava sažeo je tu ideju vrlo jednostavno: želeo je „pokazati da je to moguće“ – da pojedinac može učiniti ono što je nekada bilo nezamislivo.

Njegov let izazvao je mešavinu divljenja i skepticizma. Za neke je bio pionir nove ere, čovek koji je otvorio svemir privatnom sektoru. Drugi su pak smatrali da je bogataš koji je sebi kupio avanturu. No činjenice su ostale – nakon njega došli su drugi, a koncept svemirskog turizma počeo se razvijati u ozbiljan biznis, što je s vremenom otvorilo i brojna etička, pa i ekološka pitanja. Naučnici su izračunali da svemirski letovi ostavljaju 100 puta veći ugljenični otisak nego let avionom na duge udaljenosti. No bogataši koji sebi mogu priuštiti zadovoljstvo da putuju raketom u svemir ne mare za zagađivanje okoline i klimatske promene.

Tito nikada nije pokušavao da glumi heroja u klasičnom smislu. Njegova priča više podseća na novinski portret čoveka koji je spojio znanje, novac i upornost – avanturista kojem je Zemlja postala pretesna. No nakon njegovog poduhvata svemir više nije rezervisan samo za profesionalne astronaute, a Denis Tito ostaje simbol prelaza iz jedne ere u drugu – iz vremena kada su svemir osvajale države u vreme kada ga počinju osvajati pojedinci.

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

Ne propustitePop kulturaAstronautkinja se zaljubila u kolegu i izgubila sve: Naoružana jurila rivalku, razvela se od muža, a onda je stavljena na stub srama
Lisa Novak
Život"Moje srce ne može ovo da izdrži više" Komandant misije Artemis II na Zemlji ostavio najvrednije, spremio ćerke za najgore
Rid Vajsman
Zanimljivosti"Ovaj snimak me je rasplakao" Astronautkinju nakog obilaska Meseca dočekao njen pas (VIDEO)
Kristina Kok
Pop kulturaKejti Peri se oglasila nakon famoznog leta u svemir: Svi su besni, njoj ništa nije jasno!
Kejti Peri letela u svemir

Bonus video: 

KAKO JE ILON MASK NAPRAVIO RAKETU I KRENUO SA SVEMIRSKIM PROGRAMOM? Eksperti otkrivaju: NASA mu tražila ogromnu količinu novca, u Rusiji ga odma odbili Izvor: Kurir televizija