da li ste znali?

Da li ste ikada primetili da stjuardese pri poletanju i sletanju sede na rukama? Stručnjak navodi da ovo ima veze sa bezbednošću putnika i posade.

Tokom kritičnih faza leta, odnosno pri poletanju i sletanju, kabinsko osoblje proverava da je kabina obezbeđena, da putnici sede na svojim mestima i da su upoznati sa bezbednosnim procedurama. Taj deo pripreme uključuje i poznatu bezbednosnu demonstraciju o pojasu, maskama sa kiseonikom i prsluku za spasavanje.

Ketrin Drosos, koja je obučena stjuardesa i nadzornik leta u kompaniji Cirrus Aviation Services, za Travel + Leisure pojasnila je da ono što putnici često vide kao „sedenje na rukama“ zapravo predstavlja unapred pripremljen zaštitni položaj.

Kako je navela, članovi kabinskog osoblja sede uspravno na pomoćnom sedištu, sa stopalima ravno na podu i rukama oslonjenim na butine ili postavljenim ispod nogu.

„Ovaj položaj stabilizuje telo, smanjuje rizik od povrede pri naglom pokretu ili turbulenciji i osigurava da su ruke odmah spremne za reakciju ako bude potrebna evakuacija ili druga bezbednosna mera“, rekla je.

Drosos je istakla i da se tačna pozicija ruku može razlikovati od avio-kompanije do tipa aviona, ali da je svrha uvek ista: održavanje stabilnosti, budnosti i trenutne spremnosti tokom najkritičnijih faza leta.

Dok sede u tom položaju, članovi posade u sebi prolaze hitne procedure, prepoznaju izlaze i potvrđuju komande i odgovornosti za eventualnu evakuaciju.

Putnici nisu obavezni da zauzmu isti položaj, ali se savetuje da pažljivo prate bezbednosna uputstva, pročitaju karticu sa bezbednosnim informacijama i drže sigurnosni pojas vezanim tokom celog leta. Sedište takođe treba da ostane u uspravnom položaju pri poletanju i sletanju.

