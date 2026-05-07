Dnevni horoskop za 7. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka.

Ovan

Danas ćete biti puni energije i želje da pokrenete stvari koje već neko vreme odlažete. Na poslovnom planu moguće su brze odluke, ali pazite da ne reagujete impulsivno. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor koji može razjasniti nedoumice.

Bik

Osećaćete potrebu za stabilnošću i mirom. Dan je povoljan za finansijske odluke i planiranje budućnosti. U emotivnim odnosima tražićete sigurnost, ali pokušajte da ne budete previše tvrdoglavi.

Blizanci

Vaša komunikacija danas dolazi do izražaja. Lako ćete uspostaviti kontakte i rešavati nesporazume. Moguće su zanimljive vesti koje će vam promeniti planove. U ljubavi budite otvoreni i direktni.

Rak

Emocije će biti pojačane, pa ćete se više okretati porodici i bliskim ljudima. Dan je dobar za rešavanje porodičnih pitanja. Na poslu izbegavajte preosetljive reakcije i fokusirajte se na obaveze.

Lav

Bićete u centru pažnje i to će vam prijati. Vaša harizma dolazi do izražaja, pa ćete lako pridobiti podršku drugih. U ljubavi su mogući lepi trenuci, ali ne zaboravite da saslušate i drugu stranu.

Devica

Danas ćete želeti red i organizaciju. Idealno je vreme da završite započete obaveze. Obratite pažnju na zdravlje i odmor. U emotivnom životu ne analizirajte previše, već se prepustite trenutku.

Vaga

Fokus će biti na odnosima sa drugima. Tražićete balans i harmoniju, ali ćete morati da donesete jednu važnu odluku. U ljubavi su mogući romantični trenuci ako pokažete iskrena osećanja.

Škorpija

Intenzitet vaših emocija danas može biti pojačan. Imaćete potrebu da razjasnite neke stvari koje vas muče. Na poslu budite oprezni sa poverljivim informacijama. Intuicija vam je snažna, oslonite se na nju.

Strelac

Želja za promenom i avanturom biće naglašena. Mogući su iznenadni planovi ili putovanja. Na poslu se otvara nova prilika. U ljubavi budite iskreni i spontani.

Jarac

Fokusiraćete se na odgovornosti i ciljeve. Dan je povoljan za dugoročne planove i ozbiljne odluke. U emotivnom odnosu pokažite više topline kako biste izbegli distancu.

Vodolija

Bićete puni ideja i inspiracije. Moguće su zanimljive saradnje i novi projekti. U ljubavi ćete želeti slobodu, ali i dublju povezanost. Pronađite ravnotežu između ta dva.

Ribe

Vaša intuicija danas je posebno izražena. Osećaćete tuđe emocije i reagovati na njih. Dan je dobar za kreativne aktivnosti i povlačenje u sopstveni svet. U ljubavi slušajte srce, ali ne zanemarujte realnost.