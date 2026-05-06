Slušaj vest

Džon Alen Čau (26), američki misionar i avanturista, ubijen je u novembru 2018. godine dok je pokušavao da uspostavi kontakt sa Sentinelcima, najizolovanijim plemenom na svetu, koje naseljava ostrvo Severni Sentinel u Indijskom okeanu.

Čau je godinama planirao misiju, verujući da je njegova dužnost da hrišćanstvo donese plemenu koje odbija svaki kontakt sa civilizacijom. Iako je znao da je indijska vlada strogo zabranila prilaz ostrvu, on je potplatio lokalne ribare da ga prebace u blizinu.

Dana 15. novembra, Čau je kajakom prišao obali. Pokušao je da im ponudi poklone (fudbalsku loptu i ribu) i vikao je: „Zovem se Džon, volim vas i Isus vas voli“. Sentinelci su odgovorili agresivno, a jedan dečak je ispalio strelu koja je pogodila Čauovu Bibliju. On se tada povukao do ribarskog broda.

Fatalna odluka

Uprkos strahu koji je zapisao u svom dnevniku, sledećeg jutra (16. novembra) zatražio je od ribara da ga ostave samog na ostrvu, kako bi Sentinelci videli da dolazi u miru.

Ribari su poslednji put videli Čaua živog na plaži. Sledećeg dana, iz daljine su posmatrali kako pripadnici plemena vuku njegovo telo konopcem i zakopavaju ga u pesak.

Indijske vlasti su uhapsile ribare koji su mu pomogli, jer je pristup ostrvu krivično delo. Antropolozi su oštro osudili njegov postupak jer je mogao da izazove genocid. Sentinelci su milenijumima izolovani i nemaju imunitet na obične viruse (poput gripa), pa je Čauov dolazak bio biološka pretnja za celo pleme.