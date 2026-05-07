Čak i najiskusniji svetski putnici, koji vešto zaobilaze sedišta u sredini ili ona pored toaleta, često previde skrivena legla mikroba u avionskoj kabini. Iako na prvi pogled deluje uredno, unutrašnjost aviona krije tačke koje su prema rečima onih koji u njima rade, legla nečistoće. Putnički magazin "Travel + Leisure" preneo je svedočenja tri stjuardese koje su jednoglasne u oceni: džep na sedištu ispred vas je verovatno najnehigijenskije mesto koje možete dodirnuti tokom leta.

Skladište otpadaka u džepu ispred vas

Razlog za izuzetno nizak nivo higijene u ovom delu kabine je šokantna raznolikost stvari koje putnici u njega odlažu. Stjuardesa po imenu Danijela otkrila je za pomenuti magazin da je svedočila situacijama u kojima su ljudi tu ostavljali sve - od upotrebljenih maramica do prljavih pelena.

Najprljavija mesta u avionu

Problem produbljuje i činjenica da se ovi džepovi retko kada detaljno dezinfikuju. Usled kratkih pauza između letova, ekipa zadužena za održavanje obično samo isprazni smeće, dok se dubinsko čišćenje radi samo ako je prljavština golim okom vidljiva. Zbog toga pojedini članovi posade savetuju potpuno izbegavanje džepova, naročito onih koji nisu mrežasti, dok drugi svoje stvari drže isključivo u torbama.

Opasne zone oko toaleta i podovi kabine

Osim džepova, posada upozorava na još nekoliko kritičnih tačaka. Sedišta smeštena tik uz toalet nisu samo neprijatna zbog česte cirkulacije ljudi, već i zbog mirisa i povećane koncentracije bakterija. Takođe, strogo se preporučuje da putnici ne šetaju bosi po avionu. Podovi, a posebno delovi ispred kupatila, mogu biti prekriveni nevidljivim slojevima različitih tečnosti i prljavštine, što bosonogo hodanje pretvara u ozbiljan higijenski rizik.

Najprljavija mesta u avionu

Najveća žarišta infekcije

Da sumnje stjuardesa nisu bez osnova, potvrđuje i studija objavljena u stručnom časopisu Travel Medicine and Infectious Disease. Istraživači su kao glavna "žarišta infekcije" označili: stočiće za posluživanje hrane, naslone za ruke, površine samih sedišta, zone neposredno oko toaleta.

Ovi podaci sugerišu da bi vlažne maramice za dezinfekciju trebalo da postanu obavezan deo ručnog prtljaga svakog putnika koji brine o svom zdravlju tokom putovanja.

