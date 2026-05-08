Na društvenim mrežama rasplamsala se viralna rasprava koja deli ljude. Radi se o moralnoj dilemi koja navodno otkriva mnogo o karakteru osobe. Scenario sa crvenim i plavim dugmetom postao je popularan kao test-pitanje za prvi sastanak ili za procenu novih kolega.

Pravila igre

Misaoni eksperiment, koji se povremeno pojavljuje na internetu, postavlja sledeću situaciju: svaka osoba na svetu mora tajno glasati pritiskom na crveno ili plavo dugme. Ako više od 50 posto ljudi pritisne plavo dugme, svi preživljavaju. Međutim, ako plavo dugme odabere manje od polovine, preživeće samo oni koji su pritisnuli crveno dugme.

Na prvi pogled, logika iza pritiska na crveno dugme čini se jednostavnom - garantuje preživljavanje bez obzira na ishod. Ako većina odabere plavo, spašeni ste. Ako ne, opet ste spašeni. U teoriji igara, takav izbor vođen isključivo sopstvenim interesom poznat je kao Nešova ravnoteža, odnosno najbolja moguća odluka za pojedinca.

Uprkos tome, veliki broj korisnika u anketama i raspravama odlučuje se za plavo dugme. Njihov argument temelji se na saradnji i želji za opštim dobrom, čak i po cenu ličnog rizika.

Argumenti sa društvenih mreža

Jedan korisnik je objasnio svoj izbor: "Svejedno biram plavo dugme i ne, niste glupi ako ga odaberete. Lakše je postići da više od 50 posto ljudi odabere plavo nego da 100 posto ljudi odabere crveno. Nije me briga za sebe, želim da preživi što više ljudi, stoga biram plavo". Drugi je dodao zanimljivu perspektivu: "Loša strana odabira crvenog dugmeta jeste to što ostajete na svetu samo sa ljudima koji su takođe pritisnuli crveno dugme".

S druge strane, pobornici crvenog dugmeta smatraju odabir plavog "besmislenim samoubistvom"

Koji taster biste odabrali Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia

"Ne spasavate sve. Spasavate samo one koji su odabrali plavo dugme. Ljudi koji su pritisnuli crveno nikada ni nisu bili u opasnosti", ističe jedan komentator.

Rasprava je pokrenula širu konverzaciju o motivima iza svakog izbora. Neki tvrde da je crveno dugme jedini logičan izbor.

"Tačan odgovor je uvek crveno. Ako ga pritisnete, sigurno preživljavate. Uostalom, ako svi pritisnu crveno, svi preživljavaju. Oni koji to nisu shvatili pa su pritisnuli plavo, ispadaju iz igre", napisao je jedan korisnik. Drugi se našalio na račun svoje vere u ljude: "Pritisnuo sam plavo jer znam kako ljudi razmišljaju i bio sam siguran da će skupiti više od 50 posto".

Na kraju, čini se da je rasprava podjednako usmerena na to da li bi ljudi pokušali da spasu sebe ili druge, ali i na to ko je spreman da javno prizna da bi odabrao crveno dugme. Dakle, koje biste vi pritisnuli?

