Dnevni horoskop za 8. maj donosi savete za svaki znak Zodijaka. Otkrijte kako da iskoristite energiju dana za poboljšanje svog života.

OVAN

Pred vama je generalno povoljan dan, pa možete očekivati da ćete ostvariti svoje poslovne ideje. Veoma je važno da s voljenom osobom ostvarite iskren odnos ako želite da vaša veza napreduje. Bolovi u leđima su mogući.

BIK

Izbegavajte bilo kakvu vrstu rizika jer biste tokom dana mogli da budete skloni nekim manjim rizicima na poslu. Postoje okolnosti koje vam se ne dopadaju, a tiču se vaše veze s partnerom. Problemi s jetrom.

BLIZANCI

Ukoliko se bavite privatnim poslom, očekuje vas nepovoljan period. Čuvajte se moguće štete. Može se reći da odnos s voljenom osobom dolazi do problematične tačke tokom današnjeg dana. Problemi s varenjem.

RAK

Nije vam lako da pokažete sve svoje sposobnosti jer niste dobili podršku koju ste očekivali. Mogući su manji nesporazumi s partnerom. Potrudite se da pokažete više fleksibilnosti u komunikaciji. Povedite računa o zglobovima.

LAV

Pred vama su otežavajuće okolnosti na poslovnom polju. Moguće je da ćete osetiti dozu neprijateljstva i rivalstva. Imate utisak da voljena osoba nije sasvim iskrena prema vama i to vam se ne dopada. Problemi s kičmom.

DEVICA

Pred vama je povoljan dan za polje posla. Ako ste planirali neko kraće putovanje, isplatiće vam se. Emotivno ste sasvim sigurni u svoju odluku i znate s kim želite da budete i do koga vam je stalo. Odlično se osećate.

VAGA

Moguće su manje prepreke kad je u pitanju posao. Očekuje vas period u kojem će vam poslovna pozicija biti poljuljana. Vaša ljubomora bi mogla da donese izvesne konflikte između vas i partnera. Hronični problemi se vraćaju.

ŠKORPIJA

Moguće je da ćete imati kočnice na polju posla. Dosta toga se menja i niste zadovoljni okolnostima u kojima se nalazite. Imate utisak da partner želi previše promena, a vi niste sada spremni za to. Pazite na bešiku i bubrege.

STRELAC

Očekuje vas povoljan dan za rešavanje problema. Maksimalno se posvetite ostvarenju ciljeva. Imate dobar odnos s voljenom osobom. Ako ste slobodni, očekuje vas prilika za novo značajnije poznanstvo. Zdravlje je odlično.

JARAC

Iako ste zabrinuti za svoje poslovne okolnosti, u poslednjem trenutku imate mnogo sreće. Vraća vam se stara ljubav iako možda na to niste spremni. Nije vam lako da se suočite s prošlošću. Pad imuniteta je moguć.

VODOLIJA

Očekuje vas veoma povoljan dan. Moguće je da ćete dobiti veliku satisfakciju tokom obavljanja posla. Očekuje vas dobar odnos s bračnim partnerom. Moguće je da planirate proširenje porodice. Dobrog ste zdravlja.

RIBE

Pred vama je naporan dan tokom kojeg će vam biti potrebno dosta vremena da biste završili sve obaveze. Manji nesporazumi sa osobom koja vam se udvara dovode do neugodne situacije. Problemi s probavom.

