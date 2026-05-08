U svakodnevnoj kuhinji često mislimo da biramo namirnice "na oko", ali sitni detalji ponekad prave ogromnu razliku u ukusu jela. Upravo na to je skrenula pažnju influenserka Jovana Filipović, mnogima poznata kao "Praktično sa stilom", koja je na društvenim mrežama podelila snimak koji je brzo privukao pažnju domaćica širom Balkana.

U videu je objasnila jednu zanimljivu stvar o paprikama o kojoj, kako kaže, većina ljudi nikada ne razmišlja prilikom kupovine.

Tajna ukusa paprike koju mnogi ne znaju

Jovana ističe da se paprike ne razlikuju samo po veličini i svežini, već i po obliku na donjem delu ploda - takozvanim "kvržicama".

"Verujem da velikoj većini vas glavni faktor kada kupujete papriku jeste da bude velika i sveža. E pa, pogledajte malo bliže", kaže ona u svom snimku.

Prema njenim rečima, upravo taj detalj može da utiče na ukus i namenu paprike u kuhinji.

"Ženska" i "muška" paprika: Kako se razlikuju?

Kako objašnjava influenserka, u narodnom tumačenju postoje dve "vrste" paprika, u zavisnosti od broja kvržica na dnu ploda.

"Kada okrenete papriku, ukoliko ima 4 kvržice, to je ženska paprika i ona je slađa i koristi se za salate. Sa tri kvržice smatra se muškom paprikom i ona je mnogo bolja za kuvanje", navela je Jovana u objavi.

Iako ovo nije naučna klasifikacija, mnogi domaćini i dalje se vode upravo ovim „trikom“ prilikom izbora povrća na pijaci.

Domaćice oduševljene jednostavnim savetom

Snimak je izazvao brojne reakcije, a mnoge žene su u komentarima istakle da će od sada pažljivije gledati paprike pre kupovine. Ideja da se jednostavnim posmatranjem može uticati na ukus jela posebno je zainteresovala one koji svakodnevno pripremaju obroke za porodicu.

Ovakvi saveti, koji kombinuju iskustvo iz kuhinje i male tajne sa pijace, sve češće postaju viralni jer nude praktična rešenja koja svako može odmah da primeni.

Upravo zbog toga, Jovanin video još jednom je pokazao koliko sitni detalji u izboru namirnica mogu da promene ceo ukus jela, bez dodatnog truda, samo uz malo više pažnje pri kupovini.

