Slušaj vest

Putnica u avionu je slučajno unela predmet u avion zbog kojeg je, kako kaže, postala „najomraženija osoba na letu“ jer drugi putnici nisu mogli da se odmore. Za većinu ljudi, letenje je samo neophodan korak ka odmoru ili povratku kući, pa svi žele miran let, ali ponekad, kao u ovom slučaju, saputnici i njihovi dodaci to čine nemogućim.

Kupovina koja je pošla po zlu

Žena je podelila svoje iskustvo na TikToku. U videu je objasnila da je kupila novi USB kabl za punjenje za putovanje jer nije imala svoj sa sobom i trebalo joj je da napuni telefon. Nije mnogo razmišljala o kupovini dok nije uključila kabl u utičnicu pored svog sedišta i shvatila kakvu je grešku napravila.

Plavi kabl za punjenje se odmah upalio i počeo da treperi čim ga je povezala sa telefonom, i nastavio je da emituje jarko plavo svetlo celom dužinom dok se uređaj punio.

U opisu videa je napisala: „Kupila sam ovaj USB punjač samo za ovaj let. Nisam ga ranije koristila. Upravo ću postati najomraženija osoba u avionu.“

U dodatnom komentaru, navela je da će putnici „morati da čekaju do vremena za spavanje“ da bi osetili puni efekat njenog kabla, svesna da oni koji sede pored nje neće moći da spavaju zbog jakog svetla.

„Skoro sam zaplakala“

Komentari ispod njene objave nisu joj bili od velike utehe. Mnogi su potvrdili da su takvi kablovi izuzetno iritantni, posebno kada se svetla u kabini ugase i putnici pokušaju da se smeste za spavanje.

„Imam jedan takav, bukvalno zaslepljuje u mraku. Čoveče, zašto uopšte treperi?“, napisala je jedna osoba. Druga je podelila svoje iskustvo: „Na dugom noćnom letu, pored mene je sedeo tinejdžer sa takvim kablom. Skoro sam zaplakala kada sam ga videla kako ga uključuje.“ Treća je prokomentarisala: „Zaista ne razumem zašto ih uopšte prodaju na aerodromu. Već sam to nekoliko puta videla.“

(Kurir.rs/Index.hr)

Video: Ko kontroliše avione u Srbiji