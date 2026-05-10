Slušaj vest

Dnevni horoskop za 10. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje.

OVAN

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Sledi izuzetno važan poslovni sastanak na kom će se odlučiti o veoma bitnim pitanjima o daljem poslovanju. Preuzimate ulogu lidera. Neočekivano je došlo do nesporazuma između vas i partnera. Konfliktna situacija s partnerom može se rešiti samo kompromisom. Variranje pritiska.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Danas možete uspešno rešiti neki zaostali pravni problem. Očekuje vas iznenadno poslovno putovanje. Neodoljiva privlačnost između vas i osobe koju poznajete s posla može se pretvoriti u pravu ljubav. Prehlada.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Finansijski problem zbog kašnjenja neke uplate. Tokom ovog dana biće neophodna primena rezervnog plana. Planetarni aspekti u vašem polju prave ljubavi mogu vam doneti novo poznanstvo i početak nove veze. Problem s vidom.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Uspešni poslovni pregovori doneće značajni korak napred u vašoj karijeri. Finansijska situacija je sve bolja. Pruža vam se prilika da rešite dugotrajan problem na porodičnom nivou. Rad na ostvarenju zajedničkog cilja. Nervoza.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan obeležiće intenzivna dinamika i mnoštvo poslovnih susreta. Pruža vam se nova šansa da ispoljite svoje sposobnosti. Složenija ljubavna situacija zato što se između vas i partnera pojavilo nepoverenje. Moguća je tajna ljubavna veza. Sklonost povredama.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Negativna energija ovog dana odnosi se na prilično neprijatan razgovor s nadređenima. Pokažite diplomatiju i strpljenje. Device koje su u vezi mogu da imaju žestoku raspravu, a povod može da bude čak i najobičnija sitnica. Pojačan stres i razdražljivost.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan donosi vam poseban izazov. Komunikacija s nadređenima može biti dosta problematična. Čuvajte se manipulativnih kolega sklonih spletkama. Simpatija s posla može da se razvije u nešto mnogo više nego što ste očekivali. Početak veze može biti pod velom tajne. Bolovi u nogama.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Promene u timu saradnika obeležiće ovaj dan. Neke osobe s kojima ste sarađivali pokazale su se kao nepouzdane i vi ste ih udaljili. Ovaj dan donosi vam romantičan susret i mogućnost početka nove veze. Poznanstvo na putovanju ostaviće dubok traga na vama. Bolovi u vratu.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Nezaposleni Strelčevi mogu biti pozvani na veoma važan poslovni razgovor. Reč može biti o honorarnom poslu ili radu preko interneta. Ovaj dan može da protekne u znaku iznenađenja. Neočekivani susret s bivšom ljubavi ili neka osoba iz vaše prošlosti može pokušati da vam se vrati. Pad imuniteta.

JARAC

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Akcenat ovog dana je na odličnoj organizaciji poslovnih aktivnosti. Nervozu može da vam donese zakašnjenje veoma važne uplate. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju privlačnu osobu u znaku Bika ili Raka. Problemi sa zglobovima.

VODOLIJA

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Poboljšanje komunikacije s kolegama i nadređenima stvoriće opštu pozitivnu atmosferu na poslu. Vanredni finansijski dobitak. Izlazak u društvo može vam doneti poznanstvo s jednom veoma zanimljivom osobom u znaku Lava ili Ovna. Više se krećite.

RIBE

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Ukoliko ste imali zastoj u poslovnim pregovorima, ovaj dan doneće vam prvi veliki pomak. Očekuje vas iznenadni poslovni put. Ljubavna avantura sa osobom u znaku Vodolije ili Device probudiće sva vaša čula. Glavobolja.

Ne propustiteŽenaKarijerni uzlet i profit do kraja 2026: Zlatno vreme počinje za 8 znakova Zodijaka
Novčani horoskop, ilustracija
ŽenaPakleno leto stiže za tri znaka: Sve o čemu su ćutali sada dolazi na naplatu!
krug Zodijaka
Pop kulturaNajpametniji znak horoskopa: Kod njih razum ima glavnu ulogu i lako savladava prepreke!
krug Zodijaka
ŽenaPočinje retrogradni Pluton: Ovi znakovi ulaze u najteži, ali najvažniji period života
profimedia0311915162.jpg

Pozitivne i negative strane Bikova, Devica i Jarčeva Izvor: TikTok/tohpazzz