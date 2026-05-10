Slušaj vest

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Odlično vam se razvijaju poslovi s nekretninama i sudovima. Zanatlije i privatni preduzetnici ostvariće profit veći nego inače, a ulaganja su pod povoljnim zvezdanim uticajima. Na poslu vas vreba stres, ali znate da izađete nakraj s njim.

Ljubav: Ljubavni odnosi odisaće postojanošću, a problemi će vas još više zbližiti. Iako će komunikacija s partnerom biti lošija, emocije i pogled govoriće više od reči. Ako imate ljubav na daljinu, moguće su manje razmirice, ali koje će raščistiti većinu nesporazuma.

Zdravlje: S velikim žarom ćete se baciti na vežbanje, vođeni željom da istešete liniju za leto. U tome ćete biti uspešni pa će mnogi hvaliti vaš novi izgled. Bićete veseli i svakim danom ćete se osećati sve bolje i bolje.

Najbolji dan: 14. maj

Najlošiji dan: 11. maj

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Vaša kreativnost i originalnost doći će do izražaja. Ohrabriće vas spoznaja da vaša dela daju rezultate. Učvrstićete poslovni status i ugled među kolegama, a neki će početi i bolje da zarađuju.

Ljubav: Da se partner bavi vašim odnosom pokazaće vam vreme koje provodite zajedno. Putovanja i kvalitetna komunikacija otkrivaće intenzitet uzajamnih osećanja. Ako ste u nekog zaljubljeni, očekuje vas nešto usporeniji razvoj situacija, pa je potrebno strpljenje.

Zdravlje: Zanimaće vas razne dijete i detoksikacije organizma, no bitno je da u tome ne preterate kako ne bi bilo više štete nego koristi. Slabije zdravlje nekog od ukućana prilično će vas zabrinuti.

Najbolji dan: 16. maj

Najlošiji dan: 10. maj

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Iako vam Merkur nije povoljan, pa morate da se pripazite poslovnih problema i pogrešnih odluka, naklonjeni Mars pomoći će da lakše i brže otklonite sve prepreke. Pripazite se neiskrenih kolega i ogovaranja. Izdignite se iznad toga.

Ljubav: Venera je i dalje u vašem znaku pa vaš seksepil neće proći neprimećeno kod osoba suprotnog pola, a kako ćete i vi biti skloni flertu, iz naoko beznačajnog susreta mogla bi da se izrodi prava romansa. Ako ste u braku, kovaćete s partnerom velike planove vezane za vašu budućnost.

Zdravlje: Venera u vašem znaku vas prolepšava, a i sami ste zainteresovani za razne tretmane lepote, pa ćete se rado prepuštati stručnim rukama maserke, šminkerke ili pedikirke. Kontrolišite pritisak i pazite da se ne prehladite.

Najbolji dan: 10. maj

Najlošiji dan: 12. maj

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Visoko motivisano ćete rešavati probleme u područjima u kojima ne posedujete dovoljno iskustva ili znanja. Minuli rad biće naplaćen, potraživanja podmirena, a dobićete i mogućnost honorarnog rada.

Ljubav: Bićete skloni tajnama, iscrpljujućim vezama i dvostrukim igrama s već zauzetim partnerima. Potreba za partnerstvom i osećaj zajedništva će oslabiti. Međutim, planete vam pomažu da rasvetlite mračne ljubavne odaje i pronađete prava rešenja.

Zdravlje: Postajete društveni i otvoreni da sklapate nova poznanstva. Aktivan društveni život doprineće vašem boljem raspoloženju. No nepovoljan Venerin uticaj može biti uzrok alergija ili problematičnog tena lica.

Najbolji dan: 13. maj

Najlošiji dan: 15. maj

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ako vam nadređeni ponude mogućnost napredovanja, nećete u to uleteti s oduševljenjem. Dvoumićete se zbog prevelike odgovornosti i stresa koji će biti propratne pojave nove poslovne uloge.

Ljubav: Neki od vas mogli bi da pretvore duboko prijateljstvo u strastvenu vezu. Osetićete ogroman priliv emocija koje nećete moći da shvatite - pustite srcu neka vas vodi. Ne dajte da vas nečiji nedobronamerni saveti udalje od sopstvenih emotivnih ciljeva.

Zdravlje: Mars u znaku Ovna osnažiće vam koncentraciju, pa ćete biti oštroumni i imati odlično zapažanje. Zdravlje vam je relativno dobro, ali nepovoljni Merkur može biti "krivac“ za neku virozu ili grlobolju.

Najbolji dan: 14. maj

Najlošiji dan: 10. maj

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Bićete snalažljivi u trgovačkim i novinarskim profesijama, kao i onim vezanim za računarstvo i programiranje. Napredovanje ili putovanje u inostranstvo daće vam novi motiv. Neko će vas javno pohvaliti.

Ljubav: Uočićete suštinske razlike između sebe i partnera i shvatiti da su prilagođavanja nužna. Zaljubljenima predstoji otvoren razgovor – partner ima ozbiljne namere s vama, što na trenutak može i da vas uplaši. Dajte sebi vremena pre konačne odluke.

Zdravlje: Čuvajte nerve i nastojte da što više slobodnog vremena posvetite sebi. Pritom ne zanemarujte druženja i sportske aktivnosti. Ipak, Sunce u Biku čuva vašu energiju i podiže vitalnost, pa većih tegoba nećete imati.

Najbolji dan: 16. maj

Najlošiji dan: 11. maj

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Pitanja vezana za banke, novac drugih, potraživanje alimentacije ili raspodelu imovine dolaze na dnevni red. Takve ćete situacije uspešno rešavati, a na poslu se dokazati kao pouzdan radnik.

Ljubav: Uživaćete u blagodetima naklonjene Venere. Mogli biste da stanete pred oltar ili da se nađete na pragu nove ljubavne priče. Samci, u ostvarenju novih odnosa kumovaće prijatelji i poznanici, pa ćete sticati mnoga nova poznanstva. Jedno će vas posebno dotaći.

Zdravlje: Mogli biste neuredno da živite, prekasno da ležete u krevet, pa ćete ujutro biti umorni. Uvedite više reda u svoj život, ne izbegavajte jutarnje obroke i neka se na vašem jelovniku češće nađe pokoja voćka.

Najbolji dan: 10. maj

Najlošiji dan: 15. maj

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Planete će vam oduzimati smirenost. Pripremite se na veću kritiku javnosti, pretpostavljenih i kolega s kojima delite radni prostor. Moraćete da se borite, ali ćete uspeti i napredovati!

Ljubav: Ako ste prekinuli odnos, izvestan je susret, a možda i obnova veze. Bićete mamac za zauzete osobe, ali i one koje su problematičnog karaktera i koje mogu da vam zakomplikuju život. Stoga pazite kome se emotivno otvarate i u koga se zaljubljujete.

Zdravlje: U nedelji ste povećanih napora, iscrpljenja i stresa. Ni koncentracija vas neće najbolje služiti, pa ćete biti zaboravni. Čuvajte grlo i glasne žice, nemojte preterivati u sladoledu i hladnim gaziranim pićima.

Najbolji dan: 12. maj

Najlošiji dan: 16. maj

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nemojte zapostavljati poslovne obaveze jer će se nagomilati, pa nećete znati šta pre da počnete. Šefovi će od vas mnogo očekivati, pa nije isključeno da vam i dodele znatno odgovornije poslove nego inače.

Ljubav: Bićete netaktični pa ćete se otežano sporazumevati s partnerom. Druga strana pogrešno će procenjivati vaše potrebe i emocije. Moguće su svađe koje će srećom biti kratkog daha, a i naklonjeni Mars u Ovnu pomaže vam u zbližavanju s partnerom, simpatijom.

Zdravlje: Ako vas već neko vreme muče određeni zdravstveni problemi, nemojte više odlagati posetu lekaru. U odličnom ste periodu za lečenja i terapije, a možda će vam lekar prepisati i nove, efikasnije lekove.

Najbolji dan: 14. maj

Najlošiji dan: 13. maj

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Bićete primećeni, možda i unapređeni na bolje radno mesto. Sklopićete poslove koji će vam obezbediti materijalnu moć. Hobiji i slobodne aktivnosti mogli bi da postanu značajan izvor prihoda.

Ljubav: Mogli biste da upoznate zanimljivu osobu preko posla, u školi ili na fakultetu. Udvarajte se diskretno i ne žurite s pozivom za izlazak – uživajte u sitnim znakovima pažnje i lepoti zavođenja. Bračne trzavice mogu biti izraženije od kraja nedelje.

Zdravlje: Nećete biti u punoj formi, pa vam se preporučuje da štedite energiju i izbegavate previše zahtevne radnje. Ako imate tegoba s cirkulacijom, uvedite u svoj dnevni ritam redovno pešačenje ili vozite kućni bicikl.

Najbolji dan: 16. maj

Najlošiji dan: 15. maj

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nagomilani poslovi ili studentske obaveze iziskuju brzo delovanje. Ne odlažite poslove koji ne podnose odlaganje. Zbog neplaniranih troškova mogli biste da posegnete za ušteđevinom ili pozajmicom.

Ljubav: Zaštićeni ste dobrim Venerinim uticajem, pa će vaša ljubavna veza buknuti od obnovljene fizičke privlačnosti i emotivnog sklada. Razmišljaćete o veridbi, braku, trudnoći. Ako ste sami, veliki su izgledi da nekog privlačnog upoznate.

Zdravlje: Skloni ste promenama raspoloženja, a mogle bi da vas muče probavne tegobe zbog nervoze. Međutim, vaša vitalnost je dobra, pa se može reći da ste jako izdržljivi i da odlično podnosite sve stresne situacije.

Najbolji dan: 10. maj

Najlošiji dan: 16. maj

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nedelja je pogodna za sve vrste istraživanja i prikupljanja informacija. Ako tražite izlaz iz novčanih problema, u procenama budite dalekovidniji. Mogli biste da dobijete radno mesto koje priželjkujete.

Ljubav: Na putu do ljubavne sreće uspešno ćete prevladati neke prepreke, zbližiti se sa simpatijom ili sresti nekoga u čijoj ćete blizini teško ostati pribrani. Međutim, ipak je moguć pad vaše emotivne motivacije – nešto vam smeta kod partnera, pa su moguće i svađe.

Zdravlje: Popraviće vam se raspoloženje, a samim tim porasti i želja za sportskim aktivnostima. Zaigrajte s prijateljima partiju tenisa ili fudbala - osim što ćete se osećati bolje i kondicija će vam se bitno popraviti.

Najbolji dan: 11. maj

Najlošiji dan: 10. maj

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Šta japanski horoskop predviđa za 2026. godinu