Gotovo da nema ljubitelja kvizova koji ne zna za južnjačku izreku "Iscepi gi svi“, koju je u nekoliko TV formata popularizovao Nemanja Nešić iz Popovca kod Niša.Osvojio je 700.000 u Poteri, 1.480.000 u Superpoteri i moglo bi se reći da nema kviza u kom Nemanja nije odneo pobedu. Ipak, u najnovijoj epizodi Superpotere bio je u ulozi podrške saigraču iz svoje Pub kviz ekipe koja nosi naziv po ovoj prepoznatljivoj izreci, Srđanu Saviću.

Nemanja Nešić iz Popovca kao podrška takmičaru u Superpoteri Foto: Adrenalin produkcija

Da ekipa "Iscepi gi svi“ u svojim krugovima ima samo fenomenalne kvizaše, dokazao je Savić ostavivši tragače čak 28 sekundi iza sebe. Srđan je staloženo i bez mnogo razmišljanja nizao tačne odgovore na izuzetno teška pitanja, dok su tragači, sa druge strane, nizali greške. Rezultat je bila nikad ubedljivija pobeda takmičara i osvojenih 600.000 dinara.

Srđan Savić osvojio 600.000 dinara u Superpoteri Foto: Adrenalin produkcija

"Savršena pobeda! Zna se kada dolaziš iz te ekipe, mora gi iscepiš svi“, rekao je Nešić svom sugrađaninu čestitavši mu na pobedi, dok se Srđan još uvek stajao u neverici.

Jedini od tragača koji je "iz senke“ pratio ovu borbu, Žarko Stevanović, poručio je pobedniku: "Imaš 1:0 protiv svih tragača osim mene. Čekam te u Poteri!“

Osim Srđana, u ovoj epizodi Superpotere učestvovali su još i Mladen Milanović, Ilija Lončar i Nebojša Jeftović. Ipak, njih trojica nisu uspeli da savladaju prepreke i osvoje novac.

