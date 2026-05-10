"Iscepi gi svi" ponovo na tronu: Nišlija ostvario nikad ubedljiviju pobedu u Superpoteri, a evo koliko je novca osvojio
Gotovo da nema ljubitelja kvizova koji ne zna za južnjačku izreku "Iscepi gi svi“, koju je u nekoliko TV formata popularizovao Nemanja Nešić iz Popovca kod Niša.Osvojio je 700.000 u Poteri, 1.480.000 u Superpoteri i moglo bi se reći da nema kviza u kom Nemanja nije odneo pobedu. Ipak, u najnovijoj epizodi Superpotere bio je u ulozi podrške saigraču iz svoje Pub kviz ekipe koja nosi naziv po ovoj prepoznatljivoj izreci, Srđanu Saviću.
Da ekipa "Iscepi gi svi“ u svojim krugovima ima samo fenomenalne kvizaše, dokazao je Savić ostavivši tragače čak 28 sekundi iza sebe. Srđan je staloženo i bez mnogo razmišljanja nizao tačne odgovore na izuzetno teška pitanja, dok su tragači, sa druge strane, nizali greške. Rezultat je bila nikad ubedljivija pobeda takmičara i osvojenih 600.000 dinara.
"Savršena pobeda! Zna se kada dolaziš iz te ekipe, mora gi iscepiš svi“, rekao je Nešić svom sugrađaninu čestitavši mu na pobedi, dok se Srđan još uvek stajao u neverici.
Jedini od tragača koji je "iz senke“ pratio ovu borbu, Žarko Stevanović, poručio je pobedniku: "Imaš 1:0 protiv svih tragača osim mene. Čekam te u Poteri!“
Osim Srđana, u ovoj epizodi Superpotere učestvovali su još i Mladen Milanović, Ilija Lončar i Nebojša Jeftović. Ipak, njih trojica nisu uspeli da savladaju prepreke i osvoje novac.
