Dnevni horoskop za 11. maj: Ovnove očekuje nestabilna finansijska situacija, Device počinju novo poglavlje na ljubavnom planu, a Rakovi...
Dnevni horoskop za 11. maj. Pojedini pripadnici Zodijaka uživaće u izobilju, dok će drugi morati da se suoče sa problemima koje su dugo gurali pod tepih.
OVAN
Nestabilna situacija na finansijskom planu nalaže oprez. Mogući su neočekivani izdaci. Poznanstvo, koje može da krene kao običan flert, može se pretvoriti u nešto mnogo ozbiljnije od onoga što ste prvobitno očekivali. Pozabavite se svojom kilažom, neophodna vam je dijeta.
BIK
Vaši odnosi s nadređenima mogu da prolaze kroz krizu. Neophodno je da se naoružate strpljenjem i da zauzmete maksimalno diplomatski stav. Povremene rasprave i nesuglasice između vas i vašeg partnera uskoro će utihnuti. Ulazite u daleko mirniji i stabilniji period. Odlično se osećate.
BLIZANCI
Tokom ovog dana očekuje vas uspeh putem saradnje sa inostranstvom ili sa osobama koje žive u inostranstvu. Finansijski dobitak. Poznanstvo sa jednom Vagom ili Vodolijom može se pretvoriti u mnogo više od flerta. Prehlada.
RAK
Ukoliko planirate da započnete privatni biznis, ovaj period vam je posebno povoljan. Uspeh u pogledu stručnog usavršavanja koje će vam omogućiti dalji napredak u karijeri. Danas se možete naći u iskušenju da uđete u ljubavnu avanturu sa osobom koju poznajete preko posla. Tahikardija.
LAV
Ovaj dan pruža vam novu šansu da zablistate u punom sjaju. Kolege vas priznaju kao autoritet i biraju vas za svog lidera. Teško da ćete odoleti velikom iskušenju da uđete u tajnu ljubavnu avanturu. Buran ljubavni period. Sklonost povredama.
DEVICA
Ako nameravate da započnete privatni biznis, očekuju vas finansijska pomoć i podrška jednog starijeg kolege ili prijatelja. Finansijski dobitak. Poznanstvo s fatalnom osobom može se pretvoriti u veliku ljubav i strasnu ljubavnu vezu. Novo poglavlje na ljubavnom planu. Alergija.
VAGA
Nezaposlene Vage mogu danas dobiti dobru poslovnu ponudu. Mnogo toga će zavisiti od vaše sposobnosti da prezentujete svoje umeće. Ljubavna veza sa osobom koja je poznata u javnosti. Vaš magnetizam je pojačan i privlačite suprotni pol poput magneta. Učestala glavobolja.
ŠKORPIJA
Uspešna poslovna saradnja, posebno ukoliko se bavite trgovinom i uslužnim delatnostima. Danas možete dobiti vesti koje mogu najaviti vaš napredak. Posebno romantičan dan obeležiće lepi trenuci s partnerom i veoma lep izlazak u društvo. Niste dovoljno aktivni.
STRELAC
Dobitak honorarnog posla može vam doneti mnogo veći finansijski priliv od onog kojem ste se nadali. Uspeh u trgovini i finansijama. Obnavljanje ljubavne veze sa osobom iz prošlosti može oživeti vašu staru strast. Unosite više vitamina C, kao i voća i povrća.
JARAC
Puni ste odličnih planova i originalnih ideja, a sada je pravi trenutak da načinite prve korake u njihovoj realizaciji. Susret s novom osobom na putovanju može se pretvoriti u ljubavnu romansu. Izbegavajte tajne veze. Obratite pažnju na saobraćaj.
VODOLIJA
Poslušajte intuiciju i ona će vas povesti putem uspeha i mudrih poslovnih poteza. Finansijska situacija se popravlja. Ovaj dan može vam doneti poznanstvo s veoma zanimljivom osobom u znaku Lava ili Ovna. Promenite režim ishrane, jer imate problema s varenjem.
RIBE
Niste sigurni što se tiče nove poslovne ponude. Potražite konsultacije pouzdanih saradnika. Ovaj dan mogu obeležiti ljubomorne scene vašeg partnera. Budite iskreni i rešite problem zajedničkim naporima. Obratite se stomatologu zbog teške upale desni.