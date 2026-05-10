Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dok je bio u zvaničnoj poseti Švedskoj 1976. godine maršalu Josipu Brozu Titu dogodio se nesvakidašnji incident koji su zabeležile kamere. Ovaj snimak obišao je svet.

Josip Broz Tito Foto: Profimedia

Naime, dok je Tito izlazio iz svog automobila, njegov general Marko Rapo izašao je sa suvozačevog sedišta, zalupio vrata i tom prilikom mu priklještio prste. Tito je bolno viknuo, a ađutant je odmah otvorio vrata i oslobodio predsednikovu ruku.

Josip Broz Tito Foto: RTS Archives/youtube

Tito je zatim nekoliko sekundi mrko gledao svog ađutanta, a zatim nastavio ka domaćinima premijeru Švedske Ulofu Palmeui njegovoj supruzi.

Ovaj nesmotren incident šokirao je javnost, posebno jer se dogodilo jednom tako uticajnom čoveku kakav je bio Josip Broz Tito.