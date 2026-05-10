Tito je vrisnuo od bolova, a kamere su sve zabeležile: Ovaj snimak je obišao svet, niko nije smeo ni reč da izgovori
Dok je bio u zvaničnoj poseti Švedskoj 1976. godine maršalu Josipu Brozu Titu dogodio se nesvakidašnji incident koji su zabeležile kamere. Ovaj snimak obišao je svet.
Naime, dok je Tito izlazio iz svog automobila, njegov general Marko Rapo izašao je sa suvozačevog sedišta, zalupio vrata i tom prilikom mu priklještio prste. Tito je bolno viknuo, a ađutant je odmah otvorio vrata i oslobodio predsednikovu ruku.
Tito je zatim nekoliko sekundi mrko gledao svog ađutanta, a zatim nastavio ka domaćinima premijeru Švedske Ulofu Palmeui njegovoj supruzi.
Ovaj nesmotren incident šokirao je javnost, posebno jer se dogodilo jednom tako uticajnom čoveku kakav je bio Josip Broz Tito.
