Slušaj vest

Istraživanje objavljeno u časopisu Nature Human Behaviour pokazuje da današnji Albanci potiču od male populacije predaka. Ta populacija navodno je živela na području današnje Albanije između 800. i 900. godine nove ere, a genetski je povezana sa određenim procentom današnjih Albanca, prenosi Nova.

Leonidas Romanos Davranoglu sa Univerziteta u Oksfordu predvodio je tim koji su činili Alban Lauka, Aris Aristodemou, Zoltan Maroti, Đerđ Bojadži, Ardian Muhaj, Ilia Mikerezi, David Vesolovski, Brajan D. Džozef i Aleksandros Iraklides. Istraživači su analizirali više od 6.000 drevnih genoma iz cele zapadne Evroazije, zajedno sa 74 novoprikupljena DNK uzorka etničkih Albanaca, obuhvatajući sve glavne dijalekatske grupe.

Albanija Foto: Aleksey Butenkov / Alamy / Profimedia

Poreklo Albanaca i Ilira

Istraživači su poreklo Albanaca povezali sa populacijama zapadnog Balkana iz bronzanog i gvozdenog doba, koje se istorijski dovode u vezu sa Ilirima, međutim ovo nije dokazano. Ranosrednjovekovni Albanci sačuvali su navodno približno između 68 i 84 odsto tog porekla.

To se dešavalo čak i dok su okolne populacije apsorbovale velike genetske uticaje istočnoevropskih i anadolskih migranata tokom perioda seobe naroda.

Šta studija kaže o narodima Srbije, Crne Gore i Hrvatske

Populacije u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji apsorbovale su između 40 i 86 odsto istočnoevropskog porekla tokom ovog perioda, navodi se u naučnoj studiji objavljenoj u magazinu "Nature". Albanski preci, nasuprot tome, apsorbovali su znatno manje, u proseku između 10 i 20 odsto.

Albanci početkom 20. veka Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Najveće koncentracije pojavile su se duž albansko-crnogorske granice i na severoistoku Albanije, područjima sa najduže dokumentovanim albansko-slovenskim jezičkim kontaktom.

Istraživači pretpostavljaju da se protoalbanska pradomovina prostirala kroz planinske oblasti severne Albanije, jugozapadne Metohije i delova Severne Makedonije. Ta zona istorijski je bila mesto kontakta između „ilirskih“ i „dardanskih“ grupa, za koje postoje nedokazane teorije da su doprinele albanskom poreklu.

Klikom na link saznajte istinu o pravom poreklu Skenderbega.

Studija je donela i jedno posebno značajno otkriće. Tri osobe sa lokaliteta Barč u Albaniji, za koje se ranije smatralo da imaju centralnoazijsko poreklo, nose južnoazijsko poreklo koje odgovara Romima.

Istraživači su to identifikovali kao prvi drevni DNK dokaz o Romima u Evropi. Njihove genetske linije vode poreklo iz regiona Kavkaza.

Albanski genetski trag i zajednice prisutne u Grčkoj danas

Pored toga, jedna osoba pronađena na jezeru Rupkund u Indiji genetski je grupisana sa današnjim Grcima. Ta osoba delila je DNK segmente sa srednjovekovnim i savremenim Albancima. Istraživači smatraju da je možda poticala iz zajednica koje govore albanski jezik u Grčkoj.

Grčka Foto: tony4urban, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Osnivačka albanska populacija brojala je između 8.000 i 11.000 ljudi, ali nije pokazivala znakove bliskog srodstva. Obe glavne dijalekatske grupe, Gegi na severu i Toske na jugu, delile su isto srednjovekovno poreklo uprkos vekovima jezičkih razlika.

Istraživači su upozorili da sam genetski kontinuitet ne može potvrditi i lingvistički kontinuitet. Naveli su da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se u potpunosti objasnilo kako se razvijao albanski jezik.

Ilirsko poreklo Albanaca?

Ovo istraživanje nije pokazalo da su Albanci potomci Ilira, kako albanski naučnici tvrde, i to je bitno naglasiti. Ne postoje materijalni dokazi o ilirskom poreklu Albanaca, niti pisani istorijski izvori, kao ni da su vekovima živeli u Rimskom carstvu. Navodno ilirsko poreklo Albanaca danas se koristi za dokazivanje teorije da su Albanci došli pre Slovena na Balkansko poluostrvo, time želeći da potvrde svoje pravo na srpske zemlje, kao su Kosovo i Metohija i južna Srbija, ali i na delove današnje Crne Gore i Severne Makedonije.

Bonus video: