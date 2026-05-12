Televizijske greške se potkradaju, ali jedna od njih postala je antologijska jer se dogodila pred milionima gledalaca bez mogućnosti ispravke. Navršilo se dve decenije od trenutka kada je Gaj Goma postao zvezda programa uživo na BBC, iako je tog 8. maja 2006. godine u prestižnu medijsku kuću kročio samo sa nadom da će dobiti posao.

Zamena identiteta na glavnoj recepciji

Ova neverovatna komedija zabune počela je kada je Gaj Goma, pedesetsedmogodišnjak koji je studije završio u Brazavilu u Republici Kongo, došao na razgovor za poziciju u IT sektoru. Dok je on čekao na glavnoj recepciji televizijskog centra u zapadnom Londonu, na drugom kraju zgrade tehnološki stručnjak Gaj Kjuni pripremao se da analizira sudski spor između firmi "Apple Corps" i "Apple Computer".

Producent, koji je bio u velikoj žurbi, poslat je da dovede Kjunija. Iako mu je lice stručnjaka bilo poznato sa fotografije, recepcionerka ga je uputila na Gomu. Kada ga je producent upitao da li je on "Gaj", dobio je potvrdan odgovor i odmah ga sproveo u šminkernicu, a potom i pred kamere.

Šok pred kamerama i "rad pod pritiskom"

Situacija je Gomi bila sumnjiva, ali je verovao da je to deo neobičnog procesa selekcije za posao čistača podataka. Tek kada ga je voditeljka Karen Bauerman pred celim svetom najavila kao internet eksperta, shvatio je u kakvoj se zamci našao. Njegov izraz lica u tom momentu postao je legendaran, ali je uprkos šoku odlučio da ostane smiren i pokuša da odgovori na stručna pitanja najbolje što može. U međuvremenu, pravi Gaj Kjuni je u čekaonici, bez tona, posmatrao kako nepoznat čovek zauzima njegovo mesto u studiju. Snimak ovog događaja i danas je viralan, a korisnici društvenih mreža ne prestaju da se dive Gominoj snalažljivosti: "Gledam iznova i iznova, grimase Gaja Gome su neprocenjive", "Dobro se snašao", "E ovo se zove - rad pod pritiskom. Trebalo je da ga zaposle".

Život nakon televizijskog debija

Samo dvadeset minuta nakon što je završio gostovanje na svetskoj televiziji, Goma je konačno stigao na svoj pravi razgovor za posao. Intervju je trajao deset minuta, ali poziciju u IT odeljenju ipak nije dobio. BBC je kasnije pokušao da ispravi grešku snimanjem razgovora sa pravim Kjunijem, ali taj materijal nikada nije ugledao svetlost dana. Umesto toga, za naredna uključenja angažovan je drugi stručnjak, Rupert Gudvins. Goma se kasnije još jednom pojavio na televiziji, ali ovog puta planski, kako bi se javno izvinio Kjuniju zbog nesvakidašnje zabune koja mu je obeležila život.

