Dvojica prijatelja iz Njujorka koji stoje iza popularnog TikTok profila tastebuds_nyc ponovo su oduševili pratioce, ovaj put isprobavanjem srpske hrane. Njihov koncept je jednostavan, ali genijalan - pokušavaju da probaju hranu iz svake zemlje sveta bez napuštanja Njujorka.

Nakon mongolske, brazilske, avganistanske i sirijske kuhinje, na red je stigla i srpska gastronomija. Za svoju 24. kulinarsku "stanicu" odabrali su restoran Kafana u njujorškom "Alphabet City", koji na Guglu ima prosečnu ocenu 4.4.

"Kako se kaže živeli na srpskom?"

Na samom početku dočekao ih je konobar Srđan, koji ih je odmah uveo u pravi balkanski način gostoprimstva. Veče je krenulo uz rakiju i vino, a tiktokeru su vrlo brzo shvatili da ih čeka ozbiljna gozba.

"Kako se kaže živeli na srpskom?", upitali su, a nakon brzog kursa ubrzo su nazdravljali glasno. Posebno ih je oduševio kajmak, za koji su priznali da ga nikada ranije nisu probali.

"Ovo je razlog zašto svi pričaju o balkanskoj hrani", komentarisao je jedan od njih dok je mazao kajmak na toplu pitu s mesom.

"Kajmak je najbolja stvar na svetu"

Tokom večeri probali su srpsku salatu, pitu sa spanaćem, platu sa različitim vrstama mesa, pivo i palačinke sa orasima i čokoladom. Konobar Srđan usput ih je učio srpske izraze, pa su celo veče ponavljali "hvala ti" i pokušavali da zvuče što uverljivije. U jednom trenutku konobar im je rekao: "Kajmak je svuda. To je najbolja stvar na svetu", a čini se da su se Amerikanci sa tim potpuno složili.

Pet sati hrane, pića i druženja

Video je posebno nasmejao pratioce jer je večera, kako su sami priznali, trajala satima.

Amerikanci probali srpsku hranu pa se oduševili Foto: Printscreen/TikTok/tastebuds_nyc

"Mislim da smo ovde već pet sati i još pijemo", rekao je jedan od tiktokera pred kraj videa.

Osim hrane, razgovarali su o košarci, Nikoli Jokiću, životu u Srbiji i Njujorku, a domaćin ih je čak pozvao i na proslavu 18 godina rada restorana.

"Srpska hrana je bila neverovatna", zaključili su na kraju videa koji je brzo prikupio brojne komentare Balkanaca oduševljenih njihovim reakcijama.

