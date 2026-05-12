Vlasnica mačke iz Los Anđelesa postala je viralna nakon što je podelila dirljivi video koji pokazuje koliko je daleko spremna da ide da bi njena mačka bila srećna i zdrava. Kratak snimak, objavljen na Instagramu pod korisničkim imenom @biscuitqueenla, privukao je pažnju stotina hiljada gledalaca. U videu mačka prati svoju vlasnicu do frižidera, jer zna da će dobiti nešto posebno. Vlasnica zatim otvara frižider i vadi sveži list zelene salate koju uzgaja direktno u rashladnom uređaju. Ona nudi listić zelene salate svojoj mački koja ga uzima i željno gricka.

Ovaj momenat je uparen sa natpisom koji dodaje još više konteksta neobičnoj rutini: „Kako da objasnim da joj je potreban jedan list zelene salate dnevno?“ Zatim se dodaje: „Uzgajamo zelenu salatu u frižideru samo za nju...“

Iako su mačke mesojedi, mnoge požele da jedu travu ili zeleniš, i ovo ponašanje dešava se iz nekoliko razloga: usled problema sa varenjem, kao pomoć u izbacivanju loptica nagomilanih dlaka ili nesvarljive materije putem povraćanja, snabdevanja organizma hranljivim materijama kao što je folna kiselina, ublažavanje zatvora ili čak smanjenja crevnih parazita.

Zeleno povrće nije neophodno mačkama, ali može da obezbedi korisna vlakna i podrži varenje, posebno kućnim mačkama koje nemaju pristup biljkama u prirodi. Mačke u domu mogu dobiti pšeničnu travu ili mešane trave koje sadrže razne vitamine i minerale. Mačkama se mogu ponuditi bezbedne, jestive biljke ili povrće, idealno kuvano za lakše varenje, ali treba izbegavati hemijski tretirane biljke. Međutim, nisu sve zelene biljke dobre za mačke, pa se konsultujte sa veterinarom da biste saznali koje je bilje i povrće bezbedno za mačiji stomak.

Video zapis mačke koja uživa u listu zelene salate ima više od 748.000 pregleda i preko 40.000 lajkova.

