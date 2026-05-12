Tragač Milan Bukvić ponovo je briljirao u novom izdanju popularnog kviza "Potera", ali je ovog puta, osim neverovatnog znanja, gledaocima otkrio i jedan fascinantan podatak o svom obrazovanju koji je oduševio sve u studiju.

Milan Bukvić je na jedno od istorijskih pitanja dao toliko stručno i opširno obrazloženje, da je to odmah privuklo pažnju voditelja Jovana Memedovića. Voditelj nije propustio priliku da sa gledaocima podeli detalje o Milanovom školovanju.

"Milan je inače, hajde da podsetimo ovaj široki auditorijum, završio političke nauke i završava... dokle smo stigli?", upitao ga je Memedović.

"Jedan master je na filozofiji, drugi na teoriji kulture"

Mladi tragač je odmah imao spreman odgovor, kojim je pokazao neverovatnu posvećenost nauci i usavršavanju.

"Ne, ne, ja radim ovaj dva mastera sad, ovaj, jedan master je na filozofiji, drugi master je na teoriji kulture. Tako da ovaj, veoma me zanima istorija kulture, istorija Islama, istorija ideja. Nije mi baš neka uža struka, ali dovoljno sam verziran da bih o ovome razglabao", istakao je Milan Bukvić.

Nakon ovih reči, voditelj Memedović nije krio oduševljenje, pa mu je predvideo i blistavu akademsku karijeru.

"Kad razglaba, on već polako ulazi u formu jednog predavača, budućeg predavača pretpostavljamo na univerzitetu i onda on sad vežba sa nama", rekao je Memedović kroz osmeh.

U pohvalama mu se odmah pridružio i takmičar Siniša, koji je kratko i jasno dobacio:

"Zato smo ga i tu prihvatili kao Tragača i radi svoj posao kako treba", nadovezao se ponosno Jovan Memedović koji je usred emisije otkrio da li se farba u crno.

