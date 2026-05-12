Molitva Svetom Vasiliju Ostroškom Čudotvorcu: U moć isceljenja veruju i muslimani, svima donosi utehu
Sveti Vasilije Ostroški (Jovanović) rođen je u selu Mrkonjići, Popovo polje u Hercegovini, u Republici Srpskoj.
Kada je odrastao otišao je u trebinjski manastir Uspenija Presvete Bogorodice i tu se zamonašio. Kao monah ubrzo se pročuo zbog svog podvižničkog života, a kasnije je izabran i posvećen za episkopa zahumskog i skenderijskog.
Kao arhijerej živeo je u manastiru Tvrdošu i odatle utvrđivao u pravoslavlju svoje vernike, čuvajući ih od turskih svireposti i latinskog lukavstva. Kada su Turci razorili Tvrdoš, Vasilije se preselio u manastir Ostrog gde je nastavio svoj opasni podvižnički život, uz mnogo tople molitve i brige za svoje vernike.
Upokojio se u Gospodu 1671. godine, a njegove čudotvorne i celebne mošti i njegov grob čuvaju se do današnjeg dana. U njihovu moć iscelenja i utehe veruju podjednako i hrišćani i muslimani. U Ostrogu se svake godine na Trojčina dne održava veliki narodni sabor.
Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja, po gregorijanskom kalendaru (29. aprila, po julijanskom).
On je veoma poštovan u našem narodu, a manastir na Ostrogu koji je njemu posvećen je jedan od najposećenijih i mnogi odlaze tamo u nadi da će im čudotvorni svetac pomoći.
Sveti Vasilije, veliki ugodniče Božiji, pomozi svima, pa i meni. Veliki branitelju vere pravoslavne, odbrani i nas koji tvoju svetu veru držimo, i s nadom tebi pristupamo. Veliki arhijereju Božiji, pomoli se Bogu Svedržitelju za sve ljude tvoje, pa na posletku i za mene nedostojnog i poslednjeg.
Tvrdoški viteže i Ostroški podvižniče, spasavaj nas od beda vidovnih i nevidovnih. Zapalila te je srpska zemlja kao večnu sveću pred prestolom Boga živoga, pa nam sada osvetli puteve i razagnaj tugu.
Molitvama i suzama zagrevao si hladnu pešteru Ostrošku, pa zagrevaj sada Božjim duhom i srca naša da se spasemo i proslavimo Boga svevišnjega i tebe sveca Božijega. Sa svih strana sveta priticali su ćivotu tvome bolni i nevoljni, i ti si im pomagao: demone odgonio, veze đavolje raskidao, i zdravlje duševno i telesno ljudima darivao. Tako i sada pomozi, krštenim i nekrštenim, kao i uvek, svima, pa i meni. Izmiritelj si bio zavađene braće, izmiri i sada sve zavađene, zbratimi razbraćene, oveseli tužne, ukroti samovoljne, isceli bolne. Sveti Vasilije Čudotvorče i oče naš duhovni u Hristu Isusu Gospodu našem. Amin!
