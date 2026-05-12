Slušaj vest

Sveti Vasilije Ostroški (Jovanović) rođen je u selu Mrkonjići, Popovo polje u Hercegovini, u Republici Srpskoj.

Kada je odrastao otišao je u trebinjski manastir Uspenija Presvete Bogorodice i tu se zamonašio. Kao monah ubrzo se pročuo zbog svog podvižničkog života, a kasnije je izabran i posvećen za episkopa zahumskog i skenderijskog.

Sveti Vasilije Ostroški
Sveti Vasilije Ostroški Foto: Profimedia

Kao arhijerej živeo je u manastiru Tvrdošu i odatle utvrđivao u pravoslavlju svoje vernike, čuvajući ih od turskih svireposti i latinskog lukavstva. Kada su Turci razorili Tvrdoš, Vasilije se preselio u manastir Ostrog gde je nastavio svoj opasni podvižnički život, uz mnogo tople molitve i brige za svoje vernike.

Upokojio se u Gospodu 1671. godine, a njegove čudotvorne i celebne mošti i njegov grob čuvaju se do današnjeg dana. U njihovu moć iscelenja i utehe veruju podjednako i hrišćani i muslimani. U Ostrogu se svake godine na Trojčina dne održava veliki narodni sabor.

Manastir Ostrog Foto: RnDmS / Alamy / Profimedia

Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja, po gregorijanskom kalendaru (29. aprila, po julijanskom).

On je veoma poštovan u našem narodu, a manastir na Ostrogu koji je njemu posvećen je jedan od najposećenijih i mnogi odlaze tamo u nadi da će im čudotvorni svetac pomoći.

Molitva Svetom Vasiliju Ostroškom

Sveti Vasilije, veliki ugodniče Božiji, pomozi svima, pa i meni. Veliki branitelju vere pravoslavne, odbrani i nas koji tvoju svetu veru držimo, i s nadom tebi pristupamo. Veliki arhijereju Božiji, pomoli se Bogu Svedržitelju za sve ljude tvoje, pa na posletku i za mene nedostojnog i poslednjeg.

Tvrdoški viteže i Ostroški podvižniče, spasavaj nas od beda vidovnih i nevidovnih. Zapalila te je srpska zemlja kao večnu sveću pred prestolom Boga živoga, pa nam sada osvetli puteve i razagnaj tugu.

Molitvama i suzama zagrevao si hladnu pešteru Ostrošku, pa zagrevaj sada Božjim duhom i srca naša da se spasemo i proslavimo Boga svevišnjega i tebe sveca Božijega. Sa svih strana sveta priticali su ćivotu tvome bolni i nevoljni, i ti si im pomagao: demone odgonio, veze đavolje raskidao, i zdravlje duševno i telesno ljudima darivao. Tako i sada pomozi, krštenim i nekrštenim, kao i uvek, svima, pa i meni. Izmiritelj si bio zavađene braće, izmiri i sada sve zavađene, zbratimi razbraćene, oveseli tužne, ukroti samovoljne, isceli bolne. Sveti Vasilije Čudotvorče i oče naš duhovni u Hristu Isusu Gospodu našem. Amin!

(Kurir.rs/ SPC/ Hram svetog Save)

Ne propustitePop kulturaMarinko Madžgalj se 20 dana pred smrt krstio u Ostrogu: Otac Željko otkrio kako se držao "Jedva je stajao na nogama, oči su mu bile pune suza"
Marinko Madžgalj
ŽivotKatolkinja otišla u Ostrog da se moli za bolesnu majku: "Kada sam ugledala manastir, nisam mogla da zaustavim suze", a onda se desilo čudo
manastir Ostrog
ŽivotTurci ga progonili, a Srbi obožavali: Pećka patrijaršija bila je sudbonosna za Vasilija Ostroškog, njegovim moštima se danas svi klanjaju
Sveti Vasilije Ostroški
ŽivotBolesna muslimanka Fatima otišla u Ostrog po lek: Odbijala da se pokloni moštima Svetog Vasilija, počela je da podrhtava, a onda se desilo čudo
Sveti Vasilije Ostroški

Bonus video: 

SVETI VASILIJE OSTROŠKI ČUDOTVORAC: Moć u isceljenje ovog sveca Izvor: Kurir TV