da li ste znali

Većina ljudi pri kupovini piva ne razmišlja mnogo o flaši. Gledaju brend, cenu, vrstu piva ili temperaturu, dok boja stakla uglavnom deluje kao stvar dizajna. Ipak, tamna pivska flaša nije samo deo prepoznatljivog izgleda proizvoda - ona ima veoma važnu ulogu u očuvanju ukusa.

Razlog je jednostavan: pivo je osetljivo na svetlost, naročito na UV zrake i plavi deo svetlosnog spektra. Kada je predugo izloženo svetlu, može da dođe do hemijske reakcije koja menja njegov miris i aromu.

Svetlost može brzo da promeni ukus piva

Braon pivske flaše na polici koje štite pivo od svetlosti i čuvaju njegov ukus Foto: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Jedan od glavnih sastojaka piva je hmelj, koji daje karakterističnu gorčinu, miris i aromu. Međutim, jedinjenja iz hmelja reaguju na svetlost, pa se pod njenim uticajem mogu stvoriti neprijatne note koje kvare doživljaj pića.

To ne znači da se pivo pokvarilo kao hrana kojoj je istekao rok, već da je svetlost pokrenula reakciju koja utiče na njegov ukus.

Direktor kompanije Quality Bottles, Roland King, objasnio je za „Express” da mnogi ne znaju koliko obična svetlost može brzo da promeni aromu piva.

„Ljudi se iznenade kada saznaju da obična svetlost može toliko da utiče na aromu. Ne radi se o tome da se pivo pokvarilo na klasičan način, već o hemijskoj reakciji koja može da se desi veoma brzo ako se flaše drže u lošim uslovima”, rekao je on.

Braon flaše najbolje štite pivo

Foto: Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia

Upravo zbog toga se veliki broj piva prodaje u tamnim flašama, najčešće u braon staklu. Takva ambalaža najbolje blokira talasne dužine svetlosti koje mogu da pokrenu promene u piću.

Zelene flaše pružaju određenu zaštitu, ali slabiju od braon. Providne flaše, s druge strane, gotovo u potpunosti izlažu pivo svetlosti, zbog čega je ono osetljivije na promenu ukusa ako se ne čuva pravilno.

„Što je staklo tamnije, to bolje štiti sadržaj. Braon flaše su se pokazale kao najefikasnije u sprečavanju promena ukusa i zato su postale standard u pivskoj industriji”, dodao je King.

Zašto onda neka piva dolaze u providnim flašama?

Foto: Ocet Timo / Alamy / Profimedia

Iako su braon flaše najpraktičnije za zaštitu piva, pojedini proizvođači i dalje biraju zelene ili providne flaše. Razlog je uglavnom vizuelni identitet brenda. Svetlija ambalaža može da izgleda atraktivnije, a providna flaša kupcu omogućava da vidi boju pića.

Međutim, takav izbor zahteva dodatnu pažnju. Pivare u tim slučajevima često prilagođavaju recepturu ili insistiraju na boljim uslovima skladištenja kako bi se smanjio uticaj svetlosti.

Zato isto pivo ponekad može da ima drugačiji ukus u zavisnosti od toga gde je stajalo — u frižideru, na polici pod jakim svetlom, u izlogu prodavnice ili na suncu tokom letnjeg dana.

Kako treba čuvati pivo?

Foto: murat topay / Alamy / Profimedia

Najbolje je da se pivo čuva na hladnom i tamnom mestu, daleko od direktnog sunca i jakog osvetljenja. Flaša koja stoji na suncu može mnogo brže da razvije neprijatne arome od one koja je zaštićena od svetlosti.

To je posebno važno leti, kada se piće često ostavlja napolju, na terasi, pored roštilja ili u gepeku automobila. Čak i kratko izlaganje jakom svetlu može da utiče na ukus, naročito ako je pivo u svetloj ili providnoj flaši.

„To je jedan od onih detalja koje ljudi uglavnom ne primećuju, a zapravo pravi veliku razliku. Kada jednom saznaju kako svetlost utiče na pivo, počinju drugačije da gledaju na ambalažu i način čuvanja”, rekao je King.

