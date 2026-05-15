Poslednja emitovanaepizoda kviza „Potera“ izazvala je burne reakcije javnosti, nakon što je jedan komentar tragača Milana Bukvića ocenjen kao neprimeren. Zbog svega se oglasila i Radio-televizija Srbije, koja je uputila izvinjenje gledaocima i svima koji su se osetili uvređeno.

Sporni trenutak dogodio se tokom jednog pitanja koje je na prvi pogled delovalo potpuno bezazleno.

Takmičarima je postavljeno pitanje:

Foto: RTS Printscreen

„Kakvu kapu nose animirani junaci Štrumpfovi?“

Ponuđeni odgovori bili su:

frigijska kapa,

tubetejka,

kamilavka.

Tačan odgovor bio je frigijska kapa, ali pažnju javnosti nije privuklo samo pitanje, već komentar koji je usledio.

Komentar tragača izazvao reakcije

Kada se među ponuđenim odgovorima pojavila kamilavka, tragač Milan Bukvić je rekao:

– Da, kamilavku nose ovi naši štrumfovi, ovi naši, kako se zovu, sveštenici.

Foto: Adrenalin produkcija

Upravo ta formulacija izazvala je negodovanje dela gledalaca, budući da je kamilavka deo odežde koju nose pravoslavni sveštenici i monasi, a mnogi su komentar doživeli kao neumesan.

Iako je reč o kratkoj opasci iz kviza, reakcije su se brzo proširile, pa je RTS odlučio da se zvanično oglasi.

RTS uputio izvinjenje

Radio-televizija Srbije objavila je izvinjenje povodom izjave tragača Milana Bukvića u epizodi kviza „Potera“, emitovanoj u ponedeljak, 11. maja, na Prvom programu.

– Radio-televizija Srbije se izvinjava gledaocima i najširoj javnosti zbog neprimerene izjave tragača Milana Bukvića u epizodi kviza „Potera“ emitovanoj u ponedeljak, 11. maja, na našem Prvom programu. RTS upućuje iskreno izvinjenje svima koji su neumesnu izjavu tragača doživeli kao uvredu – navedeno je na sajtu RTS-a.

