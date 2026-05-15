Let avionom za mnoge putnike ima posebnu draž – pogled kroz prozor, oblaci ispod krila i osećaj da se svet bar na kratko posmatra iz potpuno druge perspektive. Ipak, iza tog malog putničkog glamura kriju se i detalji koji nisu nimalo prijatni, naročito za one koji posebno vode računa o higijeni.

Jedan od njih je avionski toalet.

Iako se toaleti u avionima redovno čiste, stručnjaci upozoravaju da postoji jedna stvar na koju putnici često ne obraćaju pažnju. Problem, kako tvrde, nije samo u WC-u, vodi ili sapunu, već u površinama koje svi dodiruju odmah nakon pranja ruku.

Avionski toalet i vrata koja putnici dodiruju nakon pranja ruku tokom leta

Operete ruke, pa odmah dodirnete kvaku

Najveći problem, prema rečima ljudi iz avio-industrije i stručnjaka za higijenu, jesu vrata i kvake avionskog toaleta.

Putnik opere ruke, ali da bi izašao iz toaleta mora ponovo da dodirne kvaku, bravu ili vrata. Upravo tu nastaje začarani krug, jer su to površine koje tokom leta dodirne veliki broj ljudi.

O ovome je govorila i stjuardesa i blogerka Džozefina Remo, koju citira Travel + Leisure.

– Toaleti u avionima se redovno čiste, ali vrata i kvake ne toliko – upozorila je ona.

Drugim rečima, čak i kada putnik uradi sve „po pravilima“ i opere ruke posle korišćenja toaleta, već nekoliko sekundi kasnije može ponovo da dođe u kontakt sa kontaminiranom površinom.

Stručnjaci savetuju dodatni oprez

Istraživač i vanredni profesor u Školi za negu „Frensis Pejn Bolton“ pri Univerzitetu Kejs Vestern Rizerv, Šanina Najton, savetuje putnicima da budu naročito pažljivi sa površinama koje dodiruje veliki broj ljudi.

To se posebno odnosi na kvake, brave, ručke i delove vrata u toaletu, jer se oni često koriste, a ne dezinfikuju se uvek istom učestalošću kao vidljive površine u kabini ili sam WC prostor.

Zato stručnjaci preporučuju jednostavan trik: nakon pranja ruku, kvaku dodirnite papirnim ubrusom, maramicom ili komadom toalet-papira, a zatim ruke dodatno očistite sredstvom za dezinfekciju kada se vratite na sedište.

Jedan stručnjak kaže da u avionu koristi vlažne maramice

Čarls Platkin, izvršni direktor Centra za ishranu pri koledžu Hanter u Njujorku, kaže da je tokom letova posebno oprezan i da se oslanja na vlažne maramice.

On je naveo da, zbog specifičnih uslova u avionu, radije koristi maramice nego da se potpuno osloni na pranje ruku u malom avionskom toaletu.

Osim toga, Platkin je dodao još jedan savet koji mnogima neće prijati:

– Moja preporuka je da uopšte ne pijete kafu i čaj u avionu – rekao je on.

Ovaj komentar nadovezuje se na ranije tvrdnje pojedinih članova kabinskog osoblja, među kojima je i bivša stjuardesa Kat Kamalani, da putnici treba da budu oprezni sa napicima koji se pripremaju od vode iz avionskih rezervoara.

Šta putnici mogu da urade?

Iako sve ovo ne znači da treba paničiti tokom leta, stručnjaci savetuju da se u avionu primenjuju jednostavne mere opreza.

Najpametnije je da sa sobom u ručnom prtljagu imate vlažne maramice i malo pakovanje sredstva za dezinfekciju ruku. Nakon korišćenja toaleta operite ruke, ali kvaku pri izlasku ne dodirujte golom šakom. Kada se vratite na sedište, dodatno očistite ruke.

