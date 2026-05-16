Aerodrom Željava, poznat i pod šifrovanim nazivom "Objekat 505", izgrađen je tokom Hladnog rata kao jedno od najambicioznijih vojnih postrojenja bivše Jugoslavije. U funkciju je stavljen 1968. godine i predstavljao je vrhunac vojnog inženjeringa tog vremena.

Posle sukoba Jugoslavije sa Staljinom 1948. godine, jugoslovenski državni i vojni vrh živeli su u stalnom strahu od moguće invazije — prvo sa Istoka, a kasnije i od potencijalnog nuklearnog sukoba između blokova. Upravo zbog toga, Josip Broz Tito doneo je odluku da se grade ogromni podzemni vojni objekti koji bi mogli da prežive čak i nuklearni napad.

Kompleks je bio koncipiran kao potpuno podzemna vazduhoplovna baza sa tunelima dugim oko 3.500 metara, širokim 20 i visokim 8 metara. U njegovim hangarima moglo je da bude smešteno više od 50 borbenih aviona, dok je sistem uključivao i pet pista i čitavu mrežu podzemnih galerija.

Posebno je bio projektovan da izdrži direktan nuklearni udar snage oko 20 kilotona, što odgovara jačini bombe bačene na Nagasaki. Ulazi u kompleks bili su zaštićeni masivnim čeličnim vratima teškim i do 100 tona, čime je Željava važila za jednu od najbezbednijih vojnih baza u Evropi.

Izgradnja je, prema planovima tadašnjeg vojnog vrha, bila odgovor na procenu da bi klasične vazduhoplovne baze bile previše ranjive u slučaju napada, pa je odlučeno da se stvori duboko ukopani sistem koji može da funkcioniše i u ekstremnim ratnim uslovima.