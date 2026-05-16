Vikend započinjemo pod uticajem dinamičnih aspekata koji obećavaju sve, osim dosade. Dnevni horoskop za 16. maj donosi pojačanu intuiciju, ali i potrebu za jasnom komunikacijom u partnerskim odnosima. Ovo je dan u kojem se reči pažljivo mere, a dela govore više od obećanja. Bilo da tragate za poslovnim odgovorima ili romantičnim varnicama, dnevni horoskop otkriva koji znaci će danas imati najviše sreće u pregovorima sa sudbinom.

OVAN

Današnja atmosfera protiče u znaku završetka rada na nekom dugoročnom projektu. Zadovoljstvo postignutim rezultatima ispuniće vas posebnim elanom. Ovaj dan protiče u znaku zajedničkih planova za odmor. Očekuje vas veoma dinamičan i uzbudljiv period. Glavobolja.

BIK

Poslovno putovanje proteći će u znaku uspešno sklopljenih poslovnih dogovora. Razvoj na finansijskom planu konačno ide u skladu s vašim očekivanjima. Nemojte dopustiti da se između vas i partnera stvori prevelika distanca. Na vreme rešite problem u korenu. Pad imuniteta.

BLIZANCI

Uspešni poslovni pregovori i konstruktivni dijalozi obeležiće ovaj dan. Svojim originalnim idejama uspešno ćete pobediti konkurenciju. Slobodni Blizanci danas mogu da se zaljube na prvi pogled u jednu šarmantnu Vagu ili Vodoliju. Odlično se osećate, puni ste pozitivne energije.

RAK

Prvi koraci u privatnom biznisu proteći će u savršenom redu. Uskoro se očekuje proširenje kruga poslovnih saradnika. Povukli ste se u krug porodice, a to je važan izvor vašeg nadahnuća i elana na svim ostalim životnim planovima. Stomačni problemi. Promenite način ishrane.

LAV

Aspekti vam mogu doneti uspešan poslovni sastanak s kolegama i nadređenima. Konačno imate dovoljno finansijskih sredstava da razvijete dalje poslovanje. Lavove očekuje obnavljanje ranije započete veze sa osobom koja im je mnogo značila. Više se odmarajte.

DEVICA

Neko od saradnika može nastojati da podrije vašu poziciju. Očekujete neke zaostale uplate novca, ali ćete biti u situaciji da ih sačekate još neko vreme. Device danas mogu da sretnu veoma privlačnu, ali i pomalo ekscentričnu osobu preko prijatelja. Moguć je početak veze. Reuma.

VAGA

Dominantna tema ovog dana i dalje je finansijska situacija. Pruža vam se prilika da zarađujete radeći još jedan posao, a to može biti i neki vaš hobi. Ovaj period će vam doneti mnogo novih prilika da sretnete svoju srodnu dušu. Bolovi u kolenima.

ŠKORPIJA

Poboljšan kvalitet komunikacije doneće vam nove perspektive da napredujete u karijeri. Uskoro vas očekuje veliki dobitak. Slobodne Škorpije danas mogu upoznati zanimljivu osobu u znaku Raka ili Jarca. Pojačana nervoza i tenzija, koje sami sebi stvarate.

STRELAC

Finansije su i dalje dominantne u vašem znaku. Poseban uspeh očekuje Strelčeve koji se bave trgovinom ili se nalaze na rukovodećim položajima. Ovaj dan može vam doneti početak nove veze sa osobom u znaku Blizanaca ili Vage. Zadržavanje vode u organizmu, pijte odgovarajuće čajeve radi izbacivanja tečnosti.

JARAC

Budite oprezni danas jer se mogu pojaviti neočekivane prepreke. Otkazivanje nekog važnog poslovnog sastanka može poremetiti sve vaše planove. Jarčevi koji su u vezi mogu se naći u iskušenju da započnu tajnu vezu. Umorni ste i neispavani. Pada vam koncentracija.

VODOLIJA

Dan će obeležiti pohvale i priznanja za pokazane rezultate. Postoji mogućnost unapređenja i povišice. Pojačana nervoza može doprineti tome da reagujete impulsivno na komentare partnera. Potrudite se i pokažite strpljenje. Vaš organizam reaguje na vremenske prilike.

RIBE

Ovaj dan mogu obeležiti nesporazumi s kolegama i poslovnim saradnicima. Potrudite se da što preciznije iznesete svoje ideje i poslovne planove. Pred vama je romantičan period i ljubavna avantura sa jednom Devicom ili Škorpijom na putovanju.

