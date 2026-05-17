Jedna od najneverovatnijih presuda u američkom pravosuđu izrečena je pre tačno 19 godina, kada je sud u saveznoj državi Njujork poslao Ronalda Dageta iza rešetaka praktično do kraja života — zbog vožnje u pijanom stanju. Iako u poslednjem incidentu nije nikoga ubio, sud je zaključio da predstavlja ozbiljnu i trajnu opasnost za društvo.

Daget, tada 43-godišnjak, godinama je punio policijske dosijee zbog alkohola i vožnje. Još 1982. godine učestvovao je u saobraćajnoj nesreći u kojoj je jedna osoba poginula, ali ga ni to nije zaustavilo. Tokom narednih decenija više puta je hapšen i osuđivan zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a sudovi su mu izricali kazne, uslovne slobode i zabrane upravljanja vozilom.

Kap koja je prelila čašu dogodila se 2007. godine, kada je Daget ponovo uhvaćen kako pijan i pod dejstvom droge vozi motocikl ulicama Njujorka. Prema navodima tužilaštva, zamalo je izazvao novu tragediju pošto je gotovo udario u porodični minivan. Ono što je posebno šokiralo javnost jeste činjenica da se incident dogodio svega 44 dana nakon isteka prethodnog uslovnog nadzora.

Sudija je tada njegovo ponašanje opisao kao "smrtonosno nepoštovanje bezbednosti drugih ljudi", ocenivši da je reč o čoveku koji očigledno ne može da prestane da seda za volan pod dejstvom alkohola. Zbog statusa višestrukog prestupnika, Daget je osuđen na kaznu od 20 godina do doživotnog zatvora, što znači da je tek nakon dve decenije mogao da stekne pravo da traži uslovni otpust.

Slučaj Ronalda Dageta i danas se često navodi kao jedan od najekstremnijih primera kažnjavanja povratnika u saobraćajnim prekršajima u SAD. Presuda je izazvala ogromnu pažnju javnosti, a mnogi su tada ostali zatečeni činjenicom da je neko zbog uporne pijane vožnje završio sa kaznom koja se uobičajeno povezuje sa najtežim krivičnim delima.