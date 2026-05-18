Poput mnogih mladih ljudi, Tara se dugo borila sa visokim stanarinama i nesigurnim prihodima. Međutim, sudbina joj se osmehnula kada je otkrila nesvakidašnje zanimanjekoje joj je iz koren bazi promenilo svakodnevicu - postala je profesionalna čuvarka tuđih domova. Danas su troškovi stanovanja i računi za nju prošlost, jer boravi u kućama ljudi koji su na putu, pazi na njihovu imovinu i kućne ljubimce, a za tu uslugu dobija i novčanu nadoknadu.

Život bez stresa i stanarine

Ovaj neobičan posao doneo joj je mir koji je ranije bio nezamisliv. Dok je nekada trošila oko 500 evra mesečno na iznajmljivanje stana i jedva preživljavala, sada uživa u potpunoj samostalnosti.

Tara živi u tuđim kućama za novac

"Najbolji deo ovog posla je što živim sama i nemam stres oko kirije i troškova. Nema cimera, nema buke, nema svađa oko sudova", objašnjava Tara.

Zahvaljujući drastičnoj uštedi, uspela je da pokrene i privatni biznis kao menadžerka društvenih mreža, što joj omogućava da radi odakle god poželi.

Kako funkcioniše "čuvanje kuća"

Proces je vrlo jasan - klijente pronalazi putem specijalizovanih internet platformi, a sa vlasnicima unapred precizira sve obaveze, od održavanja higijene do brige o životinjama. Svoje usluge najčešće naplaćuje između 10 i 15 evra po noćenju. Iskustva su je vodila na najrazličitije lokacije, a posebno pamti boravak u jednoj seoskoj vili sa bazenom.

Kuće u kojima Tara živi za novac

"Na putu sam videla ogromnog vodenog bivola i prošla pored laguna za koje sam sigurna da su pune krokodila", prisetila se kroz smeh jedne od svojih avantura.

Život u koferima i planovi za budućnost

Ipak, ovakva sloboda nosi i određene žrtve. Tara stalno živi spakovana, a povremena otkazivanja termina mogu biti prilično stresna.

"Najveći izazov je što nemam stalno mesto koje zovem domom. Ali sve ostalo – sloboda, ušteda i iskustva – daleko nadmašuju to", ističe ona.

Samo na godišnjem nivou, ova mlada žena uštedi oko 6.000 evra koje bi inače dala na fiksne troškove stanovanja. Njen krajnji cilj je kupovina kombija kojim bi putovala širom Australije, spajajući život na točkovima sa poslovima čuvanja kuća širom kontinenta.

"Ovo je način života koji mi potpuno odgovara. I tek sam počela", zaključuje Tara.

