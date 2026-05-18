Slušaj vest

Evo šta svaki znak može da očekuje, ukratko, ali bez zavaravanja, ništa neće biti dosadno. Telefon će zvoniti više nego inače, poruke će stizati u talasima, a mnogi će imati osećaj da se istovremeno dešava pet stvari u životu.

Neko će u toj gužvi pronaći posao, neko ljubav, a neko samo dobar izgovor da promeni sve iz korena.

Energija Blizanaca donosi i pojačanu radoznalost, pa ljudi više istražuju, pitaju, ulaze u nove priče i kontakte. Neki će se uvući u priče koje im ne trebaju, dok će drugi baš kroz slučajne razgovore doći do važnih informacija.

Ovan

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Ovnovi ulaze u period kada sve ide "na ivici". Jedna rečenica može da pokrene svađu, a jedan poziv da promeni planove iz korena.

Novac dolazi kroz brzinu, ali isto tako brzo i odlazi.

Bik

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Bikovi dobijaju šansu da zarade više nego inače, ali problem je što raste i želja za trošenjem. Mogući su iznenadni prihodi, ali i neplanirani izdaci.

Blizanci

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Sve se vrti oko vas. Poruke, pozivi, nove ponude, flert i totalni mentalni haos.

Jedan pogrešan potez može da napravi problem, ali i jedna rečenica da donese veliku priliku.

Rak

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Rakovi ulaze u period nervoze i emotivnih preokreta. Neko iz prošlosti se vraća, a neke informacije izlaze u pogrešnom trenutku.

Lav

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Lavovi su u centru pažnje, ali i u centru ogovaranja. Ljubavne situacije postaju napete i nepredvidive.

Devica

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Device ulaze u period preopterećenja. Rokovi, poruke, obaveze, sve u isto vreme. Moguća je i greška koja pravi problem.

Vaga

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Vage ne znaju na koju stranu. Stara ljubav, nova prilika, sve u isto vreme.

Škorpija

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Škorpije ulaze u period tajni i finansijskih oscilacija. Neko može da vam ne kaže celu istinu.

Strelac

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Strelčevi žele sve odmah, ali okolnosti ne prate tempo. Mogući konflikti sa autoritetima, što samo govori da bi trebali da pokušaju da smire svoju impulsivnost.

Jarac

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Jarčevi nose najviše odgovornosti. Posao se gomila, ali i stres raste pa se potrudite da ne preuzimate i tuđe terete.

Vodolija

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Vodolije dobijaju gomilu ideja, ali teško ih realizuju. Mogući su nagli obrti u planovima, što dovodi do toga da bi trebali da poradite na fokusu.

Ribe

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Ribe osećaju sve previše intenzivno.

Intuicija jaka, ali i zbunjenost pa bi Ribe trebalo da pokušaju da ne idealizuju ljude oko sebe injihove postupke što je kod njih česta pojava.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustitePop kulturaDnevni horoskop za 18.maj: Blizance očekuju zanimljive vesti, Rakove intuicija ne vara, a evo šta očekuje Lavove...
Horoskop
Pop kulturaDnevni horoskop za 17: Ovnovi rešavaju nesporazume, Bikovi su fokusirani na finansije, a Device...
Majanski horoskop
ZanimljivostiDnevni horoskop za 16. maj: Bikovi ostvaruju finansijski napredak, a Vage se upuštaju u još jedan posao
Horoskop
ŽenaMlad mesec u Biku će najviše uticati na 3 horoskopska znaka: Konačno ostvaruju ciljeve o kojima su maštali (16. maja)
bik-mlad-mesec.jpg

 VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva: 

02:18
Pozitivne i negative strane Bikova, Devica i Jarčeva Izvor: TikTok/tohpazzz