Dnevni horoskop za 19. maj nosi dinamičnu energiju koja podstiče na hrabre odluke i neočekivane preokrete u komunikaciji. Saznajte kako planetarni aspekti utiču na vaš znak i na šta bi danas trebalo da obratite posebnu pažnju.

OVAN

Ovaj dan donosi vam oscilacije, uspone i padove na finansijskom planu. Bićete u situaciji da improvizujete rešenja. Ovnovi koji su u vezi prilično su nezadovoljni neodgovornim ponašanjem partnera. Budite otvoreni kao i uvek i rešite problem na vreme. Skloni ste depresiji.

BIK

Ovaj dan donosi vam neočekivani finansijski dobitak. Možete ostvariti vanredni dobitak bavljenjem nekim hobijem. Ovaj dan Bikovima može doneti ljubav na prvi pogled, a u pitanju može biti jedna očaravajuća Vaga ili Škorpija. Mogući problemi s plućima. Obavezan je pregled kod lekara.

BLIZANCI

Period poslovnih putovanja i učestalih poslovnih sastanaka. Novi poslovni saradnici uneće nove elemente u vaš način poslovanja. Odnos s partnerom se polako, ali sigurno stabilizuje. Slobodni Blizanci upoznaće srodnu dušu preko prijatelja. Obratite pažnju u saobraćaju!

RAK

Poslovna saradnja s bivšim saradnicima pokazaće se kao daleko unosnija nego što ste to u prvi mah procenili. Očekuje vas zajednički uspeh. Slobodni Rakovi danas mogu upoznati interesantnu osobu u znaku Jarca, i to preko posla. Stomačni problemi. Neophodna je stroga dijeta.

LAV

Sada su vam aspekti maksimalno naklonjeni, pa možete očekivati bolje finansijsko stanje. To će vam doneti mogućnost dobre zarade i uspešnog zaključenja posla. Slobodne Lavove očekuje ljubavna romansa na nekom putovanju. Više se odmarajte.

DEVICA

Budite oprezni u rukovanju novcem jer stvari mogu izmaći kontroli. Svoje poslovne tajne čuvajte i od najboljih prijatelja. Slobodne Device mogu da upoznaju srodnu dušu na nekom putovanju. Problemi sa želucem i žučnom kesom. Posavetujte se s hirurgom.

VAGA

Vage koje žele da promene posao danas uživaju posebnu naklonost zvezda. Pripremite se, jer će na kraju ipak sve zavisiti od utiska koji budete ostavili na poslodavce. Venera u vašem znaku pojačava vašu potrebu za nežnošću i ljubavlju. Pred vama je lep i harmoničan period s partnerom. Migrena.

ŠKORPIJA

Ovaj dan donosi vam uspeh u saradnji s poslovnim partnerima iz inostranstva. Moguće je neočekivano poslovno putovanje. Partner je nekoliko puta ispoljio ljubomoru. To vas je dovelo u defanzivan stav, koji vas je emocionalno istrošio. Nervoza. Imate velika očekivanja.

STRELAC

Dominantna tema i dalje je novac. Ovaj period označava polaganje temelja za dugoročnu poslovnu saradnju i veliki napredak u karijeri. Ovaj dan donosi vam izazov koji se sastoji u tome da pređete granicu prijateljstva sa osobom koja vam se dugo dopada. Pojava ekcema.

JARAC

Mnoštvo planeta u vašem znaku stavlja akcenat na vaše dugoročne poslovne ciljeve. Sada ste u situaciji da načinite veoma krupan korak u karijeri. Slobodni Jarčevi danas mogu da sretnu srodnu dušu na nekom putovanju. U pitanju može biti Rak ili Škorpija. Slaba cirkulacija.

VODOLIJA

Prisutne planete u vašem polju tajnih neprijatelja nalažu oprez, nemojte odavati svoje poslovne planove apsolutno nikome. Ovaj dan donosi vam mogućnost da uđete u vezu sa osobom u znaku Ovna ili Lava. Povišen pritisak i lupanje srca nalažu obavezan odlazak kod kardiologa.

RIBE

Planete vam pružaju podršku za saradnju s nekom osobom iz inostranstva. Neki vaši prijatelji nisu dobronamerni, pa budite oprezniji nego inače. Period harmonizacije odnosa između vas i partnera se nastavlja. Pred vama je lep i romantičan period. Povišena temperatura, slab imunitet.

