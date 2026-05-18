Planetarni položaji tokom nedeljnog horoskopa donose snažan fokus na završavanje starih obaveza i pripremu za nove početke koje diktira energija mladog meseca. Pred nama je period u kojem će se intuitivne odluke pokazati kao najuspešnije, naročito na polju ličnih odnosa i dugoročnih planova.

OVAN

Ulazite u period neverovatne mentalne oštrine. Na poslu ćete uočiti propust koji je svima drugima promakao, što vam donosi neočekivanu prednost kod nadređenih. Finansije se popravljaju kroz povraćaj nekog starog duga ili neočekivan bonus. Zauzeti Ovnovi planiraće sa partnerom uzbudljiv izlet, dok slobodni mogu da očekuju sudbinski susret na nekom javnom događaju ili proslavi. Energija vam je na vrhuncu, ali pripazite na ishitrene reakcije u saobraćaju. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Stvari se ubrzavaju na polju karijere, a vi konačno dobijate zeleno svetlo za projekat koji ste dugo pripremali. Intuicija vam je nepogrešiva kada su u pitanju ulaganja, pa je pravo vreme za pametne kupovine. Zauzeti Bikovi uživaju u harmoničnoj atmosferi kod kuće, dok slobodni osećaju jaku privlačnost prema osobi koja im je do juče bila samo dobar prijatelj. Zdravlje je stabilno, ali bi vam prijalo više vremena u prirodi kako biste napunili baterije. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

BLIZANCI

Ova nedelja vam donosi talas kreativne inspiracije! Na poslu briljirate u komunikaciji i lako ubeđujete saradnike u svoje ideje. Moguć je važan poziv iz inostranstva ili ponuda za saradnju koja se ne odbija. U ljubavi, zauzeti pronalaze novi zajednički hobi koji ih zbližava, dok slobodni Blizanci ulaze u dinamičnu prepisku sa nekim ko ih intelektualno izaziva. Povedite računa o disajnim organima i izbegavajte zadimljene prostorije. Najbolji dani biće vam sreda i nedelja.

RAK

Vreme je da se fokusirate na svoje unutrašnje potrebe. Na poslu ćete biti veoma produktivni "iz senke", završavajući zadatke koji su vam ranije bili teški. Moguć je manji finansijski dobitak kroz igre na sreću ili poklon. Zauzeti Rakovi osetiće potrebu da partneru poverne tajnu koja ih muči, što će ojačati vezu. Slobodni Rakovi upoznaju nekoga ko odiše toplinom i stabilnošću. Pijte više vode i obratite pažnju na ishranu. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

LAV

Ove sedmice biti pravi lider u svom okruženju. Kolege će se oslanjati na vašu procenu, a vi ćete sa lakoćom rešavati i najkomplikovanije situacije. Finansijska situacija je stabilna, ali izbegavajte nepotrebne troškove na luksuz. Zauzeti Lavovi dobijaju divno iznenađenje od voljene osobe, dok slobodni postaju magnet gde god se pojave. Zdravlje je odlično, samo vam je potrebno više kvalitetnog sna. Najbolji dani biće vam ponedeljak i sreda.

DEVICA

Fokus ove nedelje je na organizaciji i dugoročnim ciljevima. Uspešno ćete privesti kraju jedan administrativni proces koji vas je opterećivao. Na poslu dobijate pohvale za svoju pedantnost i posvećenost detaljima. U emotivnim odnosima, zauzete Device rešiće nesuglasicu iz prošlosti, dok slobodni upoznaju nekoga preko posla ko deli njihove ambicije. Mogući su manji problemi sa varenjem, pa birajte laganije obroke. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

VAGA

Ove nedelje ćete biti majstor diplomatije. Uspećete da izmirite zavađene strane u porodici ili na poslu, što će vam doneti veliki ugled. Finansije su u usponu, posebno ako se bavite kreativnim radom ili trgovinom. Zauzeti uživaju u romantičnim večerima, dok slobodne Vage mogu da očekuju poziv na sastanak od osobe o kojoj često razmišljaju. Zdravlje je dobro, ali ne zaboravite na redovnu fizičku aktivnost. Najbolji dani biće vam utorak i nedelja.

ŠKORPIJA

Vaša energija je intenzivna i transformativna. Na poslu donosite radikalne odluke koje će se pokazati kao veoma isplative u bliskoj budućnosti. Osećate priliv snage i samopouzdanja. Zauzeti pripadnici znaka prolaze kroz period duboke strasti, dok slobodne Škorpije privlače osobu koja je pomalo misteriozna, baš kao i oni sami. Mogući su problemi sa nesanicom zbog prevelikog broja ideja, pa bi vam meditacija pre spavanja pomogla. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

STRELAC

Ova nedelja vam donosi potrebu za slobodom i istraživanjem. Na poslu ćete tražiti nove načine da obavite rutinske zadatke, što će naići na odobravanje šefova. Moguće je kraće poslovno putovanje koje će vam doneti važne kontakte. Zauzeti Strelčevi uživaće u razgovoru o budućnosti, dok slobodni mogu da upoznaju zanimljivu osobu tokom bavljenja sportom ili u teretani. Zdravlje je stabilno, ali čuvajte zglobove. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

JARAC

Vaša disciplina se konačno isplaćuje. Na poslu dobijate konkretnu potvrdu svog statusa ili unapređenje koje ste dugo čekali. Finansije zahtevaju pažljivo planiranje, ali nema razloga za brigu. Zauzeti Jarčevi radiće sa partnerom na uređenju doma, dok slobodni ulaze u mirnu, stabilnu komunikaciju sa nekim ko im se dopada. Potrebno vam je više vitamina i odmora za oči od ekrana. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

VODOLIJA

Nedelja je idealna za društvene aktivnosti i timski rad. Vaše ideje će naići na odličan odjek, a podrška prijatelja će vam biti ključna za uspeh jednog privatnog plana. Finansije su stabilne, uz moguć manji dobitak krajem nedelje. Zauzeti uživaju u podršci partnera, dok slobodne Vodolije mogu da očekuju zanimljivo poznanstvo putem interneta ili zajedničkih prijatelja. Zdravlje je dobro, ali vam je potreban boravak na svežem vazduhu. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

RIBE

Vaša intuicija vaš najbolji vodič kroz ovu nedelju. Na poslu ćete se osloniti na osećaj i doneti odluku koja će oduševiti saradnike. Kreativnost je na vrhuncu, pa je odličan trenutak za hobije. Zauzeti uživaju u periodu nežnosti i dubokog razumevanja, dok slobodne Ribe mogu da dožive sudbinski susret na mestu blizu vode. Prijalo bi vam više sna i izbegavanje stresnih situacija. Najbolji dani biće vam petak i nedelja.

