Devojke u horoskopskom znaku Ovan ili vole ili ne

Postoje osobe koje biraju reči pažljivo, mere svaku rečenicu i vode računa da nikoga ne uvrede. A postoje i one koje govore tačno ono što misle - bez zadrške, bez uvijanja i bez straha od reakcije. Upravo takva je žena rođena u znaku Ovan.

Iskrenost koja ne poznaje diplomatiju

Ona ne igra igre i ne koristi "male laži iz pristojnosti". Njene reakcije su brze, direktne i potpuno iskrene, što mnogima može delovati šokantno na prvi susret. Ako joj se nešto ne dopada - reći će. Ako misli da grešite – čućete to odmah. Nema čekanja, nema filtriranja, nema "mekšanja poruke". Zbog toga je ljudi ili obožavaju ili ih njena direktnost potpuno zbuni već na početku odnosa.

Ovan

Stavovi koji se ne menjaju lako

Ono što je čini posebno intenzivnom jeste čvrstina njenih uverenja. Kada nešto smatra ispravnim, teško je promeniti njeno mišljenje. Ne pristaje na kompromise koji je udaljavaju od sopstvenih vrednosti i ne odustaje od onoga u šta veruje samo da bi izbegla konflikt. Mnogi pogrešno misle da će vremenom "omekšati", ali sa njom to funkcioniše drugačije - ili je prihvatite takvu kakva jeste, ili se povlačite.

Emocije bez zadrške

Iako deluje strogo i direktno, žena Ovan je izuzetno lojalna i emotivno snažna kada se poveže s nekim. U odnosu daje sve iskreno, intenzivno i bez kalkulisanja. Njena podrška je glasna i jasna, a zaštitnički stav prema ljudima koje voli često je neupitan. Sa njom u vezi, nema neizgovorenih stvari, sve je otvoreno, čak i kada je neprijatno.

Ljubav bez igara

Ovan

Ona ne koristi taktike, ne šalje pomešane signale i ne čeka "pravi trenutak" da odgovori na poruku. Ako joj se neko dopada, to se odmah vidi. Zato se sa njom znate na čemu ste od samog početka. Bez neizvesnosti, ali i bez glume. Žena rođena u znaku Ovan nije za svakoga. Njena energija je jaka, njen stav jasan, a reči često direktne do mere koja može da iznenadi, prenosi "Krstarica".

Ali upravo ta iskrenost, bez filtera i bez pretvaranja, ono je što je čini nezaboravnom, bilo da je volite ili tek pokušavate da je razumete.

