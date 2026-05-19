Još jedan ponedeljak, još jedna Potera i još jedan tim koji je pokazao da znanje, dobra energija i malo hrabrosti mogu da pobede čak i tragača! Ovog puta u finalnoj Poteri Milici Jokanović su se suprotstavili Miloš, Milomir i Uroš, a studio su napustili nasmejani sa sumom od 270.000 dinara.

Pobednički niz započeo je Miloš Gvozdenović iz Čačka, nastavnik srpskog jezika i književnosti, koji je odabrao srednju sumu i u zajedničku kasu doneo 120.000 dinara. Njegovim putem krenuo je i Milomir Đokić iz Okletca blizu Bajine Bašte, prehrambeni tehnolog i ljubitelj zdrave hrane, koji je timu pridodao još 60.000 dinara.

Miloš Gvozdenović, Milomir Đokić i Uroš Čakar u finalnoj Poteri Foto: Adrenalin produkcija

Za kraj, u finale se plasirao i Uroš Čakar iz Beograda, koji se u Poteru vratio gotovo deceniju nakon prvog nastupa, prvi put je učestvovao još 2017. godine. Tada farmaceut, danas doktor nauka iz oblasti bromatologije, sa završenom specijalizacijom iz oblasti sanitarne hemije, Uroš je odbranio srednju sumu i u kasu uneo dodatnih 90.000 dinara.

Milica je dala sve od sebe, ali je trojac bio brži, sigurniji i dovoljno raspoložen da kući ode sa osvojenih 270.000 dinara, koje će podeliti na ravne časti.

