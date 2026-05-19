Slušaj vest

Nova saradnja Svoča (Swatch) i luksuzne kuće Odemar Pige izazvala je pravu pomamu širom sveta. Kolekcija „Royal Pop“, inspirisana legendarnim modelom Royal Oak, prodavala se po ceni od oko 400 evra, ali su se ispred prodavnica već prvog dana stvorili ogromni redovi, tuče i intervencije policije.

Kolekcija koja je izazvala svetsku histeriju

Svoč i Odemar Pige predstavili su kolekciju „Royal Pop“, koja spaja prepoznatljivu estetiku jednog od najpoznatijih luksuznih satova na svetu, modela Royal Oak, sa razigranim POP stilom Svoča iz osamdesetih godina.

Polgedajte u galeriji redove ispred prodavnica:

1/6 Vidi galeriju Red kupaca ispred Svoč prodavnice zbog kolekcije Royal Pop nastale u saradnji sa Odemar Pigeom Foto: Bracaglia Andrea/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Franck Derouda / Sipa Press / Profimedia

U kolekciji se nalazi osam modela u jarkim bojama, od roze do zelene, a svi su izrađeni kao džepni satovi od biokeramike. Zvanično su pušteni u prodaju 16. maja 2026. godine u odabranim Svoč prodavnicama.

Cena ovih modela kreće se oko 400 evra, što ih čini neuporedivo dostupnijim od luksuznih satova Odemar Pigea, čiji modeli koštaju desetine hiljada evra. Upravo ta razlika u ceni, ali i potencijalna zarada na preprodaji, izazvali su scene kakve se retko viđaju čak i kod najtraženijih modnih i tehnoloških lansiranja.

Redovi od Barselone do Njujorka

Reuters je objavio da je Svoč morao da zatvara pojedine prodavnice i ograničava redove nakon što je lansiranje kolekcije izazvalo ogromne gužve i incidente među kupcima. Satovi se prodaju za oko 400 do 420 dolara, dok su ih mnogi odmah preprodavali po znatno višim cenama.

Red kupaca ispred Svoč prodavnice zbog kolekcije Royal Pop nastale u saradnji sa Odemar Pigeom Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

U Barseloni su se kupci danima okupljali ispred radnje na Paseo de Grasiji, a zbog velikog pritiska i mogućih incidenata prodavnica, prema navodima lokalnih medija, nije ni otvorena. Slične scene zabeležene su i u Madridu, gde su se formirali dugački redovi, dok su preprodavci računali da bi cenu sata mogli da uvećaju i nekoliko puta.

Ispred Svoč prodavnice na Tajms skveru u Njujorku kupci su se gurali čim su vrata otvorena, a pojedini su u redu čekali danima kako bi došli do jednog primerka.

Policija, suzavac i zatvorene radnje

Najdramatičnije scene zabeležene su u Francuskoj, gde su se redovi formirali tokom noći u više gradova. Prema pisanju Reutersa, francuska policija je kod jedne prodavnice u pariskom regionu morala da rastera oko 300 ljudi.

Zbog bezbednosnih razloga pojedine Svoč radnje ostale su zatvorene. U Francuskoj su, prema navodima iz izvornog materijala, zatvorene prodavnice u Lionu, Dovilu, Renu, Lilu, Sen Tropeu i Monpeljeu. U Velikoj Britaniji su radnje u Londonu, Liverpulu, Mančesteru, Birmingemu, Šefildu, Glazgovu i Kardifu takođe bile zatvorene iz bezbednosnih razloga.

Britanski mediji opisali su scene kao „haotične“, navodeći da su se ispred radnji stvarale mase ljudi koje su nalikovale stampedu.

Red kupaca ispred Svoč prodavnice zbog kolekcije Royal Pop nastale u saradnji sa Odemar Pigeom Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Tuča u Milanu, redovi u Tokiju

Pomama se nije zaustavila na Evropi. U Milanu je, prema pisanju stranih medija, izbila tuča ispred Svoč prodavnice u trenutku otvaranja, dok su se snimci incidenta brzo proširili društvenim mrežama.

U Tokiju, u luksuznoj četvrti Ginza, više od 200 ljudi čekalo je u redu ispred radnje. Pojedini kupci su na trotoaru proveli noć, pokušavajući da osiguraju mesto u redu. Neki su priznali da ih privlači sam model i njegova ekskluzivnost, dok su drugi otvoreno govorili da žele da kupe sat pre nego što mu cena na tržištu preprodaje dodatno poraste.

Gužve su zabeležene i u Ženevi, Singapuru, Londonu i drugim gradovima, što potvrđuje da je ova saradnja za kratko vreme postala globalni fenomen.

Preprodavci odmah podigli cene

Foto: Franck Derouda / Sipa Press / Profimedia

Veliki deo histerije oko kolekcije „Royal Pop“ vezuje se za tržište preprodaje. Pojedini kupci otvoreno su priznavali da ne kupuju sat zato što ga žele za sebe, već zato što očekuju brzu zaradu.

Reuters navodi da su se primerci odmah pojavljivali na internetu po uvećanim cenama, a Njujork post je pisao da su pojedini preprodavci pokušavali da ih ponude za višestruko veće iznose.

Jedan mladi kupac u Italiji sažeo je logiku cele pomame: originalni Odemar Pige za većinu ljudi je nedostižan, dok ovaj model košta oko 400 evra i može se gotovo odmah preprodati za mnogo više.

Pogledajte u galeriji kako izgleda sat zbog kog vlada pomama:

1/7 Vidi galeriju Svoč i Odemar Pige predstavili su kolekciju Royal Pop, inspirisanu modelom Royal Oak Foto: Krisztian Elek / SOPA / Sipa Press / Profimedia, Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Franck Derouda / Sipa Press / Profimedia

Zašto je baš ovaj sat izazvao takvu pomamu?

Razlog za ovako masovnu reakciju leži u spoju luksuza i dostupnosti. Odemar Pige je jedan od najprestižnijih proizvođača satova na svetu, a njegov model Royal Oak ima kultni status još od 1972. godine. Sa druge strane, Svoč je brend koji je u osamdesetim godinama promenio način na koji se gledalo na pristupačne, šarene i pop satove.

„Royal Pop“ pokušava da spoji ta dva sveta: simbol prestiža i kolekcionarskog statusa sa cenom koja je, makar na papiru, dostupna mnogo širem krugu kupaca.

Video: Satovi