Dnevni horoskop za 20. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ove srede.

OVAN

U vašem polju karijere imate izuzetnu priliku da ostvarite ranije zacrtan cilj. Očekuje vas unapređenje. Slobodni Ovnovi mogu upoznati zanimljivu osobu u znaku Vage ili Blizanaca. Pridajete veći značaj telesnim aktivnostima, ali bez forsiranja na početku. Plivanje bi vam najviše prijalo.

BIK

Ovaj period vam donosi poboljšanje odnosa s kolegama i nadređenima. Atmosfera na poslu postaje daleko konstruktivnija, pa ni rezultati neće izostati. Ovaj dan vam donosi rešenje nekog dugotrajnog problema u okviru vaše porodice. Komunikacija s partnerom se poboljšava. Skloni ste infekcijama.

BLIZANCI

Danas vas očekuje kraće poslovno putovanje. Uspećete da proširite krug saradnika i to će vam doneti prosperitet. Odnos s partnerom ulazi u mirnije vode. Uspešno ste prevazišli raniji nesporazum. Isplanirajte svakodnevne aktivnosti, boravite što manje u zatvorenim prostorijama.

RAK

U poslovnim pregovorima koji su duže bili u zastoju sad će biti ostvaren prvi veliki korak napred. Očekuje vas uspeh u saradnji s prijateljima. Ovaj dan provodite u toploj atmosferi koja ispunjava vaš odnos s partnerom, kao i vašu porodicu u celini. Problem sa urogenitalnim sistemom.

LAV

Planetarni aspekt stavlja akcenat na vašu komunikaciju, kao i na novac. Ovaj period doneće vam brojne sastanke i nove saradnje. Slobodne Lavove očekuje ljubavna romansa s jednom šarmantnom Vagom. Premoreni ste. Potrebno vam je opuštanje u nekom spa-centru.

DEVICA

Device koje se bave kreativnim radom i pisanjem u ovom periodu mogu doživeti pravi prosperitet. Postići ćete uspeh sprovodeći originalne poslovne ideje. Device koje su u vezi razmišljaju o formalizaciji odnosa. Stomačni problemi. Opredelite se za domaću kuhinju, izbegavajte brzu hranu.

VAGA

Nezaposlene Vage očekuje dobra poslovna ponuda, ali mnogo toga će zavisiti od načina na koji se budu prezentovale. Venera u vašem znaku doprinosi tome da zračite posebnim magnetizmom i šarmom. Očekuje vas zanimljivo poznanstvo preko posla. Odlično se osećate.

ŠKORPIJA

Zajednički imenitelj ovog dana su uspešno zaključeni poslovni pregovori i nova saradnja. Uspeh u saradnji sa inostranstvom. Period krize poverenja je iza vas. Sledi dalja harmonizacija odnosa s partnerom. Nervoza, a sve zbog prirode posla, naučite da budete hladnokrvniji.

STRELAC

Dominantna tema čitavog ovog perioda su finansije. Odluke koje sad donesete biće od ključnog značaja do kraja godine. Ljubavna romansa sa osobom koja živi u drugom gradu ili inostranstvu može se pretvoriti u mnogo više od avanture. Ukočenost vrata.

JARAC

Predstavljeni ste kao glavni akter na astrološkoj pozornici. U ovom periodu desiće se stvari od ključnog značaja za vaš najveći napredak u karijeri. Ukoliko niste zadovoljni vezom s partnerom, ovih dana ozbiljno razmišljate o raskidu. Bolovi u lumbalnom delu kičme.

VODOLIJA

Pred vama se nalaze dve podjednako dobre poslovne opcije. Poslušajte svoju intuiciju, to će vas odvesti u najboljem pravcu. Ovaj dan vam donosi mogućnost da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Glavobolja praćena temperaturom ukazuje na početak infekcije.

RIBE

Planete vam pružaju podršku za razvoj privatnog biznisa. Možete obnoviti neku staru saradnju s firmom iz inostranstva. Period nepoverenja između vas i partnera potpuno vas je emocionalno potrošio. Sledi dalja stabilizacija. Smanjite broj cigareta, kao i gazirana pića.