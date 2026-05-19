Selidba u inostranstvo može biti veoma stresna, a mnogi se nedovoljno ne raspitaju o zakonima države u koju odluče da se nastane te se neretku suoče sa brojnim problemima i neprijatnostima.

Sa stranice "Balkanci u Njemačkoj" zapravo savršeno oslikava onaj čuveni kulturološki šok kada se naš mentalitet sudari sa nemačkim.

Stvari koje su na Balkanu deo svakodnevice, komšijskih dogovora ili prosto "sitni prekršaji" Nemačkoj su strogo definisane zakonom i prilično skupo koštaju.

Evo nekih od realnih primera "najglupljih" ili najneočekivanijih kazni na koje su se naši ljudi u Nemačkoj najčešće žalili u ovakvim raspravama:

Nedeljna "svetinja" i kućni red

(Ruhestörung)Na Balkanu je nedelja idealan dan za košenje trave, lupanje šnicli za ručak ili paljenje bušilice jer "tada imamo vremena". U Nemačkoj je nedelja zakonom zaštićen dan za odmor (Ruhetag).

Kazna za usisavanje ili pranje veša:

Ljudi su dobijali kazne jer su nedeljom ili tokom popodnevnog odmora (obično od 13 do 15 časova) uključili veš-mašinu koja centrifugalno "skače" po kupatilu, usisavali stan ili kosili dvorište. Komšije u takvim situacijama ne kucaju na vrata da se požale, već direktno zovu policiju ili Ordnungsamt (komunalnu službu).

Biciklistički "grehovi

"Mnogi naši ljudi kupe bicikl da uštede na prevozu, a onda ostanu u šoku kada shvate da saobraćajna policija bicikliste kažnjava jednako strogo kao i vozače automobila.

Vožnja sa slušalicama u ušima

Kazna se dobija jer se smatra da biciklista time ugrožava bezbednost jer ne čuje saobraćaj.Vožnja u pogrešnom smeru na biciklističkoj stazi: Čak i ako nema nikoga, ako vas policija vidi da vozite "kontra-smerom" na obeleženoj stazi, sledi novčana kazna.

Vožnja bez svetala noću:

Ako vam ne radi dinamo ili nemate baterijska svetla, bicikl morate da gurate, inače pišu kaznu na licu mesta.

Pranje automobila ispred kuće:

Na Balkanu je subotnje pranje auta ispred garaže ili na travi ritual. U Nemačkoj je to u većini mesta strogo zabranjeno zbog zaštite životne sredine (da hemija i ulja ne bi otišli u podzemne vode). Auto se pere isključivo u auto-perionicama. Kazne za ovo mogu biti astronomske.

Pogrešno sortiranje smeća:

Ako u kontejner za papir bacite plastiku ili organski otpad, i to se ponovi, cela zgrada može dobiti opomenu ili kaznu, a komunalci preko računa i pisama lako lociraju "krivca" po adresama na bačenim kovertama ili računima unutar kese.

Zaboravljen otvoren prozor na autu:

Ako ostavite auto na javnom parkingu sa potpuno spuštenim prozorima, policija vam može napisati kaznu za "mamljenje na krivično delo" ili nemar (Verleitung zum Diebstahl), jer time olakšavate posao lopovima.

Prebiranje po kontejnerima (Kontejnerski "ulov"):

Ako vidite da je neko pored kontejnera ostavio ispravnu fotelju, dušek ili stari bicikl (što je čest običaj kada se ljudi sele), i vi to uzmete – tehnički činite prekršaj. Onog trenutka kada je stvar ostavljena na ulicu za krupni otpad, ona pravno postaje vlasništvo gradske čistoće i njeno uzimanje se tretira kao krađa.

Skidanje filmova preko torenata:

Ovo je verovatno "kraljica" svih neočekivanih kazni za ljude sa Balkana. Naviknuti da filmove, serije i video-igre skidaju besplatno, mnogi već u prvih mesec dana boravka u Nemačkoj dobiju pismo od advokatskih kancelarija sa kaznom od $900$ do $1.500$ evra jer su skinuli jedan film preko torent protokola (gde se tokom skidanja fajl automatski i deli, što se u Nemačkoj strogo prati i kažnjava).

(Kurir.rs/Blic)