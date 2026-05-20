Nakon perioda burne energije koju je doneo Marsov tranzit kroz znak Ovna, došlo je vreme da stabilizujemo započete projekte i istinski ih privedemo kraju. Jedan od najvažnijih astroloških datuma u maju jeste upravo prelazak planete akcije u znak Bika. Mars je 18. maja ušao u znak Bika. Evo šta to donosi.

Mars u Biku podrazumeva istrajnost, kretanje napred i odbijanje da se odustane bez obzira na okolnosti. Snaga ovog horoskopskog znaka nas sprečava da trčimo na sto strana i podstiče nas da koračamo ka tačno određenom cilju, unoseći u našu karijeru više opreza, ali i daleko više samopouzdanja. Ovaj tranzit nas podseća da posao treba da nam obezbedi sigurnost i komfor, što dodatno naglašava i sjajan savez koji Mars u Biku gradi sa Jupiterom u Raku. Ova planetarna alijansa jasno razgraničava privatan život od poslovnog, ohrabrujući nas da napokon definišemo zdrave granice i dovedemo svoju svakodnevicu u red.

Kada je reč o uticaju na horoskopske znakove, fiksni znaci, koje čine Bik, Lav, Škorpija i Vodolija, maksimalno koriste ovo vreme da rade ono u čemu su najbolji - da istraju na svom putu bez obzira na to ko pokušava da ih skrene sa kursa. To je fantastičan vetar u leđa za realizaciju ideja pokrenutih na početku proleća, mada bi ipak trebalo da ostanu otvoreni za tuđu pomoć i konstruktivnu kritiku.

Sa druge strane, za promenljive znakove: Blizance, Devicu, Strelca i Ribe, najveći izazov je uvek bio kako da zadrže fokus na jednoj ideji dovoljno dugo da je privedu kraju. Mars u Biku im pruža idealnu priliku da konačno usmere svoju energiju, odbace nevažne zadatke i preusmere pažnju tamo gde je zaista najpotrebnije.

Kardinalni znaci, odnosno Ovan, Rak, Vaga i Jarac, tokom ovog perioda moraće da nauče da strpljenje nije samo vrlina, već i uslov za uspeh. Da bi bezbedno stigli do cilja, moraju prihvatiti da putovanje neće biti trenutno, što će Jarcu svakako pasti lakše nego Ovnu. Istovremeno, Rak i Vaga su podstaknuti da zauzmu odlučniji stav i jasnije se nametnu u svom okruženju. Za njih je došlo vreme da konačno skupe hrabrost i krenu stazom koja ih istinski privlači, umesto onom kojom svi drugi očekuju da idu.