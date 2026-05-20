Iako se 1492. godina, kada je italijanski moreplovac Kristofer Kolumbopod zastavom Španije i uz podršku kraljice Izabele i kralja Ferdinanda doplovio do obala Amerike, smatra prekretnicom u istoriji, decenijama se skrivala mračna strana ove ekspedicije. Njegov podvig, koji je povezao dva sveta, ostavio je neizbrisiv i tragičan trag na sudbinu domorodačkog stanovništva.

Surovost prema indijanskim plemenima

Istorijski izvori i dokumenti samog Kolumba, koji su analizirani mnogo kasnije, otkrivaju zastrašujuće detalje o ophođenju prema Indijancima. Umesto miroljubivog kontakta, istraživač je primenjivao ekstremnu silu i brutalne metode kažnjavanja nad pripadnicima plemena koja je zatekao. Kada bi se domoroci, iscrpljeni torturom, usudili da pruže otpor, usledile bi još jezivije posledice. Zabeleženo je da je Kolumbo ubijao pobunjenike, a potom preživele sunarodnike terao da nose odeću izrađenu od kože nastradalih prijatelja i rođaka.

Kristofer Kolumbo preminuo je 20. maja 1506. godine u Španiji

Preispitivanje nasleđa i bojkot

Ova saznanja su s vremenom radikalno promenila sliku o Kolumbu u javnosti, dovodeći do velikog bojkota njegovog lika i dela. Mit o velikom istraživaču zamenila je svest o genocidu i nezamislivom nasilju. Zbog toga su od 1991. godine brojni američki gradovi i savezne države odlučili da prekinu tradiciju slavljenja njegovog imena.

Dan domorodačkih naroda

Umesto praznika koji je bio posvećenitalijanskom moreplovcu, uveden je Dan domorodačkih naroda. Ovaj datum sada služi kao prilika da se oda počast istoriji, kulturi i neprocenjivom doprinosu starosedelačkih naroda Amerike, čiji su preci bili žrtve prvih talasa kolonizacije.

Statua Kristoferu Kolumbu u Meksiku

Na ovaj način, fokus je sa osvajača pomeren na one koji su tu zemlju naseljavali milenijumima pre dolaska evropskih brodova. Kristofer Kolumbo preminuo je 20. maja 1506. godine u Španiji.

