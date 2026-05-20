Planeta koja vlada našim osećanjima i emotivnim izborima, Venera, započela je svoj tranzit kroz znak Raka, gde će se zadržati sve do 13. juna. Ovaj astrološki prelaz najavljuje izuzetno povoljne trenutke za vodene znakove - Rakove, Ribe i Škorpije, unoseći u njihove živote duboku emotivnu razmenu i stabilnost.

Vreme za pravu bliskost i nežnost

Boravak Venere u Raku pomera fokus sa površnih susreta na suštinsku povezanost. Umesto kratkotrajnih romansi, prioritet postaje sigurnost i toplina partnerstva.

Venera u Raku uticaće na tri horoskopska znaka

U ovom periodu ljudi postaju ranjiviji i željni istinske brige, a odnosi se učvršćuju kroz posvećenost domu i najbližima. Naglašena je potreba za zaštitom, pa će mnogi tražiti utočište u zagrljaju voljene osobe, ceneći male gestove pažnje više nego ikada.

Uređenje doma

Ova planetarna pozicija često deluje kao emotivni vremeplov. Nostalgija postaje snažna, budeći sećanja na bivše partnere i nerazjašnjene situacije iz prošlosti. Nije retkost da se u ovom periodu obnove stari kontakti ili da se konačno izglade nesporazumi koji su dugo stajali između dvoje ljudi. Pored emotivnog čišćenja, energija Raka podstiče nas i na ulaganje u privatni prostor - kupovina detalja za kuću ili renoviranje enterijera donosiće poseban mir i osećaj blagostanja.

Venera u Raku idealan je period i za uređenje doma

Sudbinski preokreti za vodene znakove

Dok će površne veze, u kojima nema dubokog osnova, biti na testu i verovatno se prekinuti, pravi emotivni odnosi dobiće novu dimenziju. Za tri znaka zodijaka, ovaj period donosi specifične prilike:

Rak

Rak

Kako se Venera nalazi upravo u vašem znaku, postaćete magnet za druge ljude. Vaša harizma će biti na vrhuncu, a zvezde vam spremaju sudbinsko poznanstvo koje će obeležiti čitavu 2026. godinu.

Riba

Ribe

Za vas je ovo idealan trenutak za planiranje potomstva i jačanje porodičnih veza. Ukoliko ste slobodni, očekujte poziv na društveni događaj gde bi jedan slučajan susret mogao prerasti u nešto mnogo veće.

Škorpija

Škorpija

Aktivacija devetog polja najavljuje mogućnost romantičnog putovanja sa partnerom. Takođe, Škorpije bi mogle da dožive fatalan susret sa nekim ko dolazi iz druge zemlje ili živi u inostranstvu.

