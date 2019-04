DA LI STE ZNALI DA OVA BILJKA LEČI GRČEVE KOD BEBA?! Čaj od komorača za mame pomaže bebama, a ova biljka ima dodatna lekovita svojstva koja vam mogu poboljšati život! (VIDEO)

Već nakon šest meseci čaj mogu piti i bebe. Neki travari preporučuju mešavinu kamilice, kimai komorača, uz eventualni dodatak matičnjaka. Moje iskustvo je pokazalo da je najdelotvorniji čist komorač.

Ova biljka pomaže i odraslima.

Ako imate problem sa lošim varenjem, nadimanjem stomaka, lošom probavom i gasovima obavezno kuvajte čaj koji sadrži i seme (odnosno tačnije plod) komorača. U fitoterapiji koristi se plod morača, a koren, listovi i očvrsle lisne baze koje liče na lukovice ove biljke koriste se u kuhinji, naročito italijanskoj. Od pre par godina morač se može pronaći i na našim pijacama i velikim supermarketima.

Komorač je biljka koja se nesmetano može davati deci.

Pred već spomenutih benefita koje komorač nudi vezano za otklanjanje smetnji organa za varenje, on je i sjajan biljni lek protiv kašlja. Zahvaljujući etarskom ulju koje sadrži anetol, morač je veoma korisna biljka u lečenju organa za disanje. Smiruje kašalj i podstiče izbacivanje guste sluzi. Savetuje se onima koji pate od bronhitisa, naročito u kombinaciji sa bršljanom, majčinom dušicom, očajnicom i podbelom. Zahvaljući sadržaju alfa-pinena i krezola supstancama kojima je komorač izuzetno bogat ova biljka savetuje se i onima koji pate od astme. Čajna mešavina koja im može pomoći sastoji se od jednakih delova morača, hajdučke trave, kleke i korena sladića i priprema se tako što tri supene kašike komorača prelijete sa pola litra ključale vode i ostavite da stoji pola sata.

Komorač je i prava biljka za lepši pol iz nekoliko razloga.

Morač kao i njegov biliski rođak anis sadrži fitoestrogene supstance, biljna jedinjenja koja su u stanju da imitiraju delovanje hormona. Zahvaljujući tim supstancama komorač podstiče lučenje mleka, što ga uz moć da otkloni grčeve kod beba, čini nezaobilaznim za dojilje.

Fitoestrogeni iz komorača korisni su i ženama u menopauzi, pa im se zato preporučuje čaj od mešavine biljaka koje sadrže ove supstance: komorač, anis, matičnjak, žalfija, lucerka. Džejms Djuk savetuje damama koje su nezadovoljne svojom bistom da piju čaj od komorača za povećanje grudi - svakako u ovom polju ne očekujte spektakularne rezultate, ali moglo bi da pomogne, a svakako nije štetno.

Morač olakšava probavu, podstiče izbacivanje viška tečnosti iz organizma i reguliše apetit pa se obavezno stavlja u čajne mešavine za mršavljenje. Opet ni ovde ne očekujte senzaciju jer iako biljke jesu od pomoći, nećete smršati dok ne počnete da se krećete i jedete zdravije. Komorač podstiče procese eliminacije toksina te se često dodaje čajevima protiv celulita i za detoksifikaciju organizma. Preparati za strije koji sadrže ulje morača mogu biti od pomoći.

Muškarci ne treba da izbegavaju komorač.

Naprotiv, utvrđeno je da komorač pozitivno utiče na povećanje seksualne želje i kod žena i kod muškaraca.

Čajna mešavina za mame, protiv grčeva kod beba:

Mamama se savetuje da dnevno piju tri do četiri šolje čaja od morača. Jednu supenu kašiku morača prelijte sa 1,5 vode i zagrevajte do ključanja. Kada provri kuvajte minut, skinite sa šporeta i ostavite da stoji poklopljeno dvadesetak minuta. Pijte u malim gutljajima u toku dana. Ne morate da svaki put kuvate svež čaj. Možete odjednom da skuvate litar čaja (u tom slučaju mera je: 2 do 3 supene kašike morača na 4 šolje vode).



Beba će kroz mleko osetiti blagodet komorača. Ovaj čaj povećava količinu mleka, ali ga nemojte piti pre porođaja. Ako je dete starije od šest meseci čaj od komorača možete davati i detetu. Jednu kafenu kašičicu semena prelijte sa 200ml vode i zagrevajte do ključanja, kuvajte minut i ostavite poklopljeno 10 minuta da se prohladi, pa procedite. Kada postane mleko dajte detetu da pije.

Čajna mešavina za mršavljenje:

Komorač (Foeniculum vulgare) 100g

Laneno seme (Linni semen) 100g

Maslačak (Taraxacum officinale) 100g

Rastavić (Equisetum arvense) 100g

Suručica (Filipendula ulmaria) 50g

Krušina (Rhamus frangula) 50g

Sve biljke pomešajte, pa pet supenih kašika prelijte litrom hladne vode, zagrevajte do ključanja, kuvajte dva, tri minuta, pa skinite sa šporeta, poklopite i ostavite pola sata. Procedite i pijte pola sata posle jela.

Čajna mešavina protiv bronhitisa i astme:

Komorač (Foeniculum vulgare) 100g

Hajdučka trava (Achilea millefolium) 100g

Kopriva (Urtica dioica) 100g

Divizma (Verbascum thapsus) 100g

Kleka (Juniperus communis) 50g

Gavez list (Symphitum officinale) 50g

Sve biljke pomešajte, pa tri supene kašike smeše prelijte sa pola litra ključale vode, ponovo promešajte, poklopite i ostavite da stoji pola sata. Proceditie i pijte u toku dana zaslađeno medom, najbolje iz okoline mesta u kojem živite.

Salata od komorača, oraha i parmezana:

1 svež komorač



sveže rendani parmezan



manja šaka krupno seckanih oraha



prstohvat soli i bibera



sok 1 manjeg limuna



kašičica balzamika



kašika meda



kašika maslinovog ulja



pola kašičice senfa





Svež komorač oprati i iseckati. Parmezan narezati na listiće, šaku očišćenih oraha smrviti u ruci i sve zajedno pomešati u velikoj činiji. Dodati prstohvat soli i bibera i zaliti prelivom.

Preliv:

U staklenu posudu sa poklopcem staviti sok od limuna, balzamiko, med, maslinovo ulje, so, biber i senf. Sve dobro protresti kako bi se sastojci proželi i time preliti salatu.

Prijatno!

