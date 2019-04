DR GORICA ĐOKIĆ O POREMEĆAJU SNA: Da li često brojite ovce?

Imuni sistem najbolje radi tokom noćnog sna i ako dovoljno dugo ne prigrlimo jastuk, to neće uticati samo na naše raspoloženje već i na naše zdravlje

Gotovo da nema osobe koja se iz nekog razloga nije budila noću i, kako to naš narod kaže - bdela nad samom sobom. Prolazna nesanica je uobičajena stvar, u okviru jedne epizode traje od jedne do nekoliko noći, često je posledica stresa, uzbuđenja, promene radnog mesta, okoline, vremenske zone... ne ostavlja trajne posledice. Ako vas insomnija muči mesecima, obično je odraz dugotrajnih zdravstvenih poremećaja, psihijatrijskih problema, ali i rezultat upotrebe nekih lekova. Razlozi više nego dovoljni da se odmah uputite kod lekara.

Kako da prepoznate hroničnu nesanicu, treba li da potražite psihološku pomoć i koji su najbolji načini da usnite bez problema i noću u krevetu provedete optimalnih sedam-osam sati, specijalno za Lenu govori dr sc. med Gorica Đokić, specijalista neurologije u Institutu za neuropsihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" u Beogradu.

To je vrlo mučan problem.

- To najbolje znaju oni koji, kako kažu, po celu noć ne spavaju, bude se tokom noći, san im je kratak, jako rano ustaju i uz to su umorni, apatični, često i u bolovima. Ne mogu adekvatno da odgovore dnevnim zadacima jer nesanica zaista iscrpljuje organizam.



Ne žale se svi podjednako.

- Ako je nesanica prolazna, onda nema problema. Kratkotrajnu insomniju, koja traje od nekoliko dana do tri nedelje, obično nam donosi produženi stres: smrt bliske osobe, kućnog ljubimca, oporavak od hirurškog zahvata, kratkotrajne bolesti, početak rada na novom, odgovornijem radnom mestu, iščekivanje ispita... Dugotrajna nesanica je najopasnija.

STRES UZIMA DANAK

Šta je uzrok obične nesanice?

- Može da bude simptom određenih poremećaja ili poremećaj sam po sebi. Najčešći uzroci su stres, depresija, pojedini lekovi, kafa, alkohol, nikotin. Stručnjak će otkriti o čemu je reč, uputiti na zdrave navike vezane za spavanje, relaksacione tehnike ili, ukoliko se pokaže potreba, medikamentoznu terapiju.

Stanje se, dakle, može popraviti?

- Promena kvaliteta života nabolje donosi i bolji san, najbolji lek za telo. Razni su pristupi rešavanju ovog problema. Uz pomenuto, podrazumevaju i restrikciju, odnosno sprečavanje sna koje nas čini umornijim sledeće noći.

Kako se leči hronična nesanica?

- Terapija lekovima je izbor, samo lekar može da je prepiše. Podrazumeva lečenje uzroka nesanice medikamentima iz grupe anksiolitika sa sedirajućim dejstvom, ili hipnotika, ali ne duže od nekoliko nedelja. Ograničenom i kontrolisanom primenom hipnotika eliminiše se mogućnost nastanka nuspojava.

Šta se još preporučuje?

- Mnogi koriste i alternativne metode - uzimanje melatonina, valerijane, primenu akupunkture.

Da li je dovoljno otići samo kod lekara opšte prakse?

- Njemu se treba prvo požaliti. U svakom slučaju, pacijenta treba uputiti i neurologu i psihijatru, kvalitetno dijagnostičko sagledavanje problema sa nesanicom ili nekim drugim poremećajem sna od izuzetnog je značaja. U lečenje treba da se uključe i drugi specijalisti, koji nadziru eventualna hronična oboljenja obolelog koja takođe mogu da budu uzrok manjka sna. I obrnuto.

Zašto je to važno?

- Posebno kod starijih osoba dužina sna, kao i njegov kvalitet, igraju značajnu ulogu u opštem zdravlju, a posebno u riziku nastanka izvesnih mentalnih problema. Nesanica utiče na povećan rizik od smrti, na razvitak Alchajmerove bolesti, dijabetesa... O bolesti srca i krvnih sudova ne treba posebno ni govoriti.

OPUSTITE SE I POBEDITE

Kako izbeći problem?

- Svakom može da se desi da preskoči san, od toga ne treba praviti dramu. Važno je stvoriti naviku da se u slično vreme odlazi na počinak, kao i da se u slično vreme budimo kako bi se stvorio biološki ritam spavanje - budnost. Tada će se teže ispoljiti hronična nesanica.

Pomaže li čašica pre leganja?

- Alkohol može da ubrza uspavljivanje, ali san je plitak, površan, osoba se budi nakon kraćeg vremena. Zato se nikako ne preporučuje. Čaj od kamilice je mnogo bolja opcija.

Šta još savetujete?

- Ako uprkos svemu što smo rekli da može da pomogne da zaspite nemate sna, ustanite, malo prošetajte, obavite neku laganu aktivnost, čitajte. Umanjićete teskobu i znatno povećati šansu da vas san uhvati za 30-90 minuta.

SIMPTOMI

- otežano uspavljivanje

- često buđenje tokom noći

- rano buđenje

- umor nakon ustajanja

- dnevna pospanost

- otežana koncentracija

- tenzione glavobolje

- depresivnost

KOJA JE OPTIMALNA TEMPERATURA

Spavanje na nižim temperaturama može da smanji rizik od pojedinih metaboličkih bolesti, pre svega dijabetesa. Rasprostranjeno je mišljenje da je optimalna temperatura za spavanje između 17 i 19 stepeni, mada je to individualna stvar. Važno je da temperaturna razlika ne bude velika u odnosu na druge prostorije u domu, bez obzira na to da li je letnje ili zimsko vreme, kao i da vazduh u spavaćoj sobi ne bude suv. Ako se tokom noći uđe iz tople u hladnu prostoriju, može da dođe do grčenja krvnih sudova, napada angine pektoris, astme. Isto tako, nije isto ostaviti mladu osobu i ženu u klimaksu u pretoploj spavaćoj sobi.

SAVET PLUS

- Aktivirajte se fizički tokom dana, izbegavajte dremanje

- Ne radite teške poslove uoči počinka, ne gledajte napet program na TV, ne čitajte teške knjige

- Ne jedite kasno

- Ne konzumirajte alkohol i napitke s kofeinom

- Relaksirajte se toplom kupkom, slušanjem lagane muzike, pozitivno razmišljajte

- Na spavanje idite u isto vreme, vikendom se budite kao radnim danima

