AKO STE ALERGIČNI, HITNO SE JAVITE LEKARU: Led i aspirin pomažu pri ubodu pčele ili ose

Svi koji su alergični na ubod ovih insekata kod sebe uvek moraju da imaju antihistaminike, posebno kad idu na izlet u prirodu, daleko od civilizacije. To im može spasti život

Ako vas ubode pčela ili osa, odmah malo navlažite andol ili aspirin i stavite ga na mesto uboda. Držite tako neko vreme - intenzitet bola, otečenost i svrab trebalo bi da se smanje.

Aspirin ili andol možete i usitniti, dodati mrvicu vode i napraviti pastu, koju ćete staviti na mesto uboda. Pre stavljanja tablete trebalo bi da izvadite žaoku.

Korišćenje paste od aspirina za ubod pčela i osa preporučili su australijski lekari još 1980. godina, koji su tvrdili da pomaže u smanjivanju otoka i bola. Međutim, naučnici su kasnije odlučili da naprave mali eksperiment na tu temu. Pronašli su dobrovoljce koji su bili spremni da pretrpe bol od uboda ose i pčele. Njih 37 je na mesto uboda stavljalo pastu napravljenu od aspirina i led, a 19 njih samo kesice s ledom. Praćeno je koliko dugo će trajati otok, bol i crvenilo i ispostavilo se da je samo led mnogo bolji izbor.



Iako je aspirinska pasta kod 57 odsto ljudi smanjila otok za 12 sati, samo led se pokazao boljim jer je otok splasnuo za isto vreme kod 74 odsto dobrovoljaca. I kod trajanja bola se samo led pokazao boljim, iako je i aspirin pomagao. Najveća razlika pokazala se kod trajanja crvenila. Prilikom upotrebe aspirinske paste crvenilo je trajalo šest sati, a nakon korišćenja leda dva sata. Naučnici su zaključili da je led bolji izbor za ubod pčela i osa.



Ipak, ako idete u prirodu i ubode vas pčela, teško da ćete pronaći kesicu s ledom, ali aspirin uvek možete da ponesete kako biste ga i primenili.

Mišljenje lekara

Ima logike da acetilsalicilna kiselina koja se nalazi u aspirinu može pomoći prilikom uboda jer ima širok spektar dejstva. Budući da je nešto hladno uvek pre pri ruci od tablete, radije se odlučite za primenu hlađenja.

Simptomi alergije



Lekari upozoravaju sve koji su alergični na ubod pčele i ose da uvek kod sebe imaju antihistaminike, posebno kad idu na izlet u prirodu, daleko od civilizacije. To im može spasti život. Mesto uboda se namaže antihistaminskom i/ili kortikosteroidnom kremom. Kod samog uboda pomaže i hladan oblog koji će malo olakšati bol, iako on nema učinka na ublažavanje simptoma alergije.

Ali ako znate da ste alergični na ubod pčele ili ose, odmah se javite lekaru. Simptomi takve alergije pojavljuju se 10 do 30 minuta nakon uboda. To mogu biti problemi s disanjem ili gutanjem, oticanje jezika ili usana, otok koji se širi daleko od mesta uboda, osip po celom telu, osećaj slabosti ili vrtoglavica.

Simptomi infekcije

To su crvenilo veće od veličine šake, curenje gnoja iz mesta uboda, plikovi, groznica. I imajte na umu da se infekcija ponekad javlja nakon dan-dva. Ako se to desi, svakako posetite lekara.



Mali trik

Kako izvaditi žaoku

U apoteci kupite špric (bez igle) i tokom proleća i leta nosite ga uvek sa sobom. Ako vas ubode pčela, staviti otvor šprica na to mesto i jako ga povucite. Vazduh će izvući žaoku bez bola, otoka, crvenila i svraba.

