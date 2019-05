LASER MED Beograd uvodi najsavremeniju lasersku tehnologiju – Tulijum 200 vati

Milioni muškaraca starijih od 50 godina svakodnevno se susreću s problemima povezanim s uvećanom prostatom. Ovo benigno stanje nastaje kada tkivo prostate počne da raste – polako, ali neprekidno. Višak tkiva blokira uretru (cevasti organ kroz koji se urin izbacuje iz organizma), sprečava normalno pražnjenje mokraćne bešike i javlja se otežano mokrenje. Iako je broj muškaraca koji pati od ovog problema ogroman, ima i takvih koji do duboke starosti žive u potpunoj udobnosti bez ikakvih urinarnih problema.

Učestalo mokrenje, naročito noću, slab mlaz, mokrenje u kapima najčešći su simptomi adenoma prostate. Mnogi muškarci se i uprkos ozbiljnim nelagodnostima koje izaziva uvećana prostata nikada ne konsultuju sa lekarom. Oni ovu situaciju prihvataju kao nerešivu i svojom neaktivnošću samo pogoršavaju stanje. A to je u potpunosti u nadležnosti savremene medicine. Jednokratna operacija Tulijum laserom (poslednji model u laserskoj hirurgiji) ponovno uspostavlja normalni protok urina.

Zaboravite na noćna ustajanja, na otežano mokrenje i na slab mlaz!

Snagom laserske energije Tulijum brzo i bezbolno isparava uvećanu prostatu, zaustavlja pritisak na uretru i oslobađa protok urina. Sve se završava za oko sat vremena – bez rezanja, bez krvarenja i bez šavova.

Dr Ilija Kalčev je bugarski urolog koji je izveo prve laserske operacije u svojoj zemlji. Direktor je Lazer Meda (Bugarska), koji ima filijale u Sofiji, Varni i Staroj Zagori. Poseduje desetogodišnje iskustvo u ovoj oblasti i sada je spreman da to iskustvo podeli sa svojim srpskim kolegama iz Laser Meda (Beograd).

- Doktore Kalčev, s našim uvaženim urologom akademikom Jovanom Hadži-Đokićem radite s najnovijim modelom lasera – Tulijum 200 vati.

Zašto laserska operacija prostate?

- U razvijenim zemljama laserske operacije prostate su već zamenile klasičnu hirurgiju. Danas uživaju najveću popularnost i među urolozima i među pacijentima. Njihova glavna prednost je u tome što su potpuno bezopasne po pacijenta. I ne samo to: pogodne su za svaku veličinu prostate, kao i za muškarce s hroničnim oboljenjima, dijabetesom i kardiovaskularnim problemima, pogodne su čak i za one kojima je otkazana standardna operacija. Laserske operacije protiču u potpunosti bez krvarenja. Ne koristi se skalpel da bi se došlo do prostate, već optičko lasersko vlakno. Ono je dovoljno tanko da može da prođe kroz mokraćni kanal (uretru) i da brzo stigne do same prostate. Čim dođe u kontakt s tkivom žlezde, vlakno postaje provodnik moćne svetlosne energije kojom se veoma precizno isparava adenom prostate, pritisak na uretru i mokraćnu bešiku nestaje i mokrenje se normalizuje.

- Imate iskustva s različitim laserskim sistemima. Zašto ste izabrali Tulijum laser?

- Tulijum je savršena tehnologija – objedinjuje prednosti svih prethodnih lasera po razumnoj ceni. U poređenju sa ostalim laserima, Tulijum se odlikuje velikom preciznošću zahvaljujući najnižem stepenu prodiranja u tkivo – samo 0,2 mm. Trenutno nema drugog lasera koji je bezbedniji u pogledu neželjenog prodiranja u okolna tkiva, a pored toga i rizik od gubitka krvi je manji, oporavak je brži i postoperativna nega je kraća. Osim toga, je izuzetno dragocen i za hirurga – nakon procedure uvek ostane materijal koji se dalje šalje patologu na ispitivanje. Na ovaj način pacijent je potpuno zaštićen. Tulijum je bez konkurencije i kada je reč o drugim urološkim problemima, kao što su tumor mokraćne bešike, suženje uretre i kamenje u urinarnom traktu.

foto: Promo

- Svi znamo da je prevencija najbolja zaštita.

Nakon 50. godine muškarci treba da vode računa o svom zdravlju i treba da reaguju još kod prvih problema s mokrenjem. Ne potcenjujte simptome kao što su učestalo mokrenje, otežan početak mokrenja, bol i peckanje, oslabljen mlaz mokraće, mokrenje u kapima. Godišnja konsultacija s urologom je način da se izbegnu hronične bolesti u budućnosti. Kamenje u mokraćnoj bešici, infekcije urinarnog trakta ili oštećenje bubrega samo su neki od problema do kojih urinarni poremećaji mogu da dovedu.

U Laser Medu Beograd smo uvereni da prevencija osim toga što treba da bude kvalitetna, treba da bude i pristupačna. Zato mi našim pacijentima nudimo KOMPLETAN PREGLED PROSTATE PO CENI KONSULTACIJE. Pregled obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumorski marker PSA.

Dodatne informacije i zakazivanje pregleda:

tel. 011 7 357 357

mob. 069 5 357 357

www.lasermed.rs

Kurir