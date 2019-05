STRAŠNA STATISTIKA, SVAKE GODINE OKO 750 ŽENA U SRBIJI OBOLI OD RAKA JAJNIKA, NJIH 450 UMRE: Ginekolozi kažu da je nužno svake godine dolaziti na pregled

Po sedmi put u Srbiji obeležava se Svetski dan borbe protiv raka jajnika, najsmrtonosnijeg ginekološkog kancera.

Čak 250.000 novih slučajeva obolelih od raka jajnika registruje se u svetu, a 140.000 žena izgubi bitku sa ovom bolešću.

U našoj zemlji svake godine od raka jajnika oboli oko 750 žena, dok

godišnje rak jajnika odnese više od 450 života. Svakog dana u Srbiji dve žene obole od karcinoma jajnika, a jedna umre. Rak jajnika je deseti najučestaliji rak kod žena i peti po smrtnosti od svih kancera koji pogađaju žene.

Povodom obeležavanja Svetskog dana, Udruženje za borbu protiv raka jajnika “Progovori” organizovalo je edukativnu tribinu i kulinarsku radionicu pod nazivom "Po našem receptu"

I ove godine podršku daju brojne poznate ličnosti, a učešće u obeležavanju uzele su naše poznate glumice Bojana Stefanović i Dragana Dabović, kao i

voditeljka Danijela Pantić.

foto: Kurir

Ovaj događaj u Beogradskom marketu održan je u znak sećanja na Zoricu Velicki, devojku koja je nažalost pre nekoliko dana izgubila bitku sa ovom surovom bolešću.

Zorica je bila osnivač udruženja “Progovori” i simbol borbe protiv raka jajnika u Srbiji.

- Ono što nama svima treba jeste edukacija o raku jajnika, razvijena svest da se treba redovno kontrolisati i ići na preventivne preglede, jer je to jedina šansa da postignemo napredak u smislu smanjivanja smrtnosti od ove bolesti. Zdravstveni sistem je spreman da leči žene obolele od raka jajnika, ali su mogućnosti ograničene s obzirom na stadijum bolesti kada se pacijentkinje najčešće javljaju lekaru. Ovo je bolest gde samo zajedničkim snagama zdravstvene službe i pacijenata, ali i donosilaca odluka, možemo postići napredak u dijagnostici i lečenju - poručio je prof. dr Ferenc Vicko državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

foto: TANJUG/ Sava Radovanović

Direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo KC Srbije prof. dr Aleksandar Stefanović upozorava da je rak jajnika najsmrtonosniji kancer od svih maligniteta koji pogađaju žene.

- Rak jajnika je veoma teško otkriti na vreme i to je problem sa kojim se suočavaju stručnjaci u celom svetu. Lečenje u našoj zemlji obuhvata hirurgiju, hemioterapiju i određenu biološku terapiju, a očekujemo da će nam uskoro sistemski biti dostupna i personalizovana terapija kojom se leči BRCA mutirani karcinom jajnika - objašnjava prof.dr Stefanović.

foto: Kurir



- Bez zajedništva nema uspešnog recepta u našoj borbi. Ovog 8. maja imamo dve važne poruke. Redovan pregled je najbolja zaštita u borbi protiv raka jajnika i zato apelujemo na sve žene, naročito one koje u svojoj porodici imaju iskustvo sa ginekološkim malignitetom, da brinu o svom zdravlju i da

jednom godišnje idu kod ginekologa. Takođe, danas je dan kada želimo da skrenemo pažnju na sve one pacijentkinje koje se herojski bore protiv karcinoma jajnika. Verujemo da ćemo u dogovoru sa nadležnim državnim institucijama, do kraja godine imati na raspolaganju širi spektar savremene

inovativne terapije koja je neophodna za efikasnije lečenje naših pacijentkinja - rekla je Gorica Đokić iz udruženja „Progovori“.

Približno 10-15 odsto karcinoma jajnika se razvija pod uticajem mutiranih BRCA1 i BRCA2 gena. Žene koje su nosioci mutacije imaju povećan rizik tokom života da obole od karcinoma jajnika, što je od velikog značaja za preventivno delovanje. Za pacijentkinje kojima je postavljena dijagnoza karcinoma jajnika, određivanje BRCA statusa je od velike važnosti za donošenje odluke o pravovremenoj terapiji, ali daje informaciju i o prognozi bolesti.

U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije od 2016. godine sprovodi se testiranje BRCA mutacionog statusa iz krvi, a od nedavno je po prvi put u našoj zemlji počelo i testiranje iz tumorskog tkiva, kojim se dodatno otkriva još 30 % pacijentkinja sa karcinomom jajnika, koje su kandidati za odgovarajuću terapiju održavanja, ciljanu terapiju PARP inhibitorima, navela je dr Suzana Vasović, medikalni onkolog iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

foto: Shutterstock

Na obeležavanju Svetskog dana borbe protiv raka jajnika, a na inicijativu Foruma pacijenata Srbije, ustanovljena je nagrada “Zorica Velicki”, u znak sećanja na nedavno preminulu počasnu predsednicu udruženja “Progovori”.

Prema rečima Marka Milovanovića, predsednika Foruma pacijenata Srbije, nagrada će biti dodeljivana na Zoričin rođendan, svakog 26.marta, a kandidati će biti svi pojednici koji budu imali veliki uticaj u borbi za bolji status pacijenata u našoj zemlji.

Svetski dan borbe protiv raka jajnika udružuje organizacije širom sveta koje se bave ovom temom, sa ciljem da se ideja o ranom otkrivanju simptoma bolesti i pravovremenom lečenju što više proširi. Za žene koje žive sa tom bolešću, kao i za njihove porodice i prijatelje, obeležavanje ovog dana izgrađuje

novi smisao u pružanju podrške u borbi za izlečenje.

Obeležavanju su se pridružile i strukovne organizacije – Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS), Udruženje ginekologa-onkologa Srbije (UGOS) i Udruženje ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske (UGOSCGRS).

Kurir.rs

Kurir