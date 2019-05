MAKSIM OSIPOV: Poznati ruski iscelitelj ponovo u Beogradu

Maksim Osipov, poznati ruski iscelitelj, koga mnogi opisuju i kao čudotvorca, jer je pomagao i onima od kojih su svi drugi odustali, od 13. maja ponovo gostuje u Beogradu.



Ovaj svojevrsni magistar narodne medicine poseduje prirodnu sposobnost da prepozna i reši problem. Kada je u kontaktu s čovekom koji ga ima, odmah oseća njegovo energetsko stanje i prepoznaje bolesti i simptome. Zna kome može da pomogne a kome ne može i to odmah i kaže. Naime, tvrdi da čovek mora da se odluči za zdravlje. Većini može delimično ili potpuno da pomogne da dođu do izlečenja. Pri tom se trudi da podstakne ljude da uvide šta ih je dovelo do lošeg zdravstvenog stanja i motiviše na promenu nezdravih navika u svom životu.



“Nisam čudotvorac i ne obećavam čuda, već sam samo podrška i pomoć kod lečenja raznih bolesti“, kaže Osipov, koga zbog visokog nivoa znanja i uspeha u lečenju svrstavaju među deset najboljih iscelitelja u svetu.

foto: Promo

Svakodnevno ga posećuje sve više ljudi zbog bolesti koje su posledica stresa i svakodnevne napetosti. Uspešno leči ljude s hroničnim bolovima u leđima, otklanja bol u leđima, išijas, herniju, leči ljude s reumatskim bolestima, s depresijom i anksioznim poremećajima, pomaže ljudima koji pate od migrena i glavobolja, visokog krvnog pritiska, alergija, dijabetesa i mnogih drugih bolesti. Rezultati koje postiže kontaktnom masažom kičme i masažom bez kontakta kojom reguliše tokove energije u telu pojedinca i stabilizuje neravnotežu energije unutar tela, su neverovatni.



Osipov će boraviti u Beogradu od 13. do 17. maja, u hotelu “Slavija”, a ukoliko želite da zakažete terapiju to možete učiniti putem telefona +38164 5887340.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

